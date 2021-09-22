Куда пропали еще 85 тысяч долларов семьи Алексея Баталова

Актер Алексей Баталов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях вдова и дочь народного артиста СССР Алексея Баталова подали иск в Дорогомиловский суд Москвы к актрисе Наталье Дрожжиной о взыскании с нее 14 миллионов рублей.

Это так называемое неосновательное обогащение - деньги, которые Наталья Дрожжина сняла с расчетных счетов Марии Баталовой и Гитаны Леонтенко по доверенности.

Вот, что указано в иске: 5 декабря 2019 года Наталья Дрожжина сняла с расчетного счета Марии Баталовой более 25 тыс.евро, а с расчетного счета Гитаны Леонтенко – почти 11 миллионов рублей, 15,5 тысяч долларов и 25 тысяч евро. 25 января 2020 года Дрожжина сняла со счета Гитаны Аркадьевны еще 107 тысяч долларов. «В исковом заявлении Леонтенко Г. А. и Баталова М. А. просят взыскать с Дрожжиной Н. Г. в пользу Леонтенко неосновательное обогащение в размере 1 000 905 рублей, $122 742, €25 129, а также €25 235 в пользу Баталовой».

Те, кто внимательно следит за этой криминальной сагой с имуществом вдовы и дочери народного артиста, наверное, помнят, что Цивин и Дрожжина купили на деньги Баталовых две комнаты в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте, 22. В том же доме, в котором живут сами. Купили не себе, а на имя Марии Баталовой. Но сделали это по собственной инициативе, с Баталовыми не посоветовавшись. Как они объяснили, Гитана Аркадьевна просила распорядиться ее деньгами так, чтобы уберечь их от инфляции. Вот и распорядились. Квартира в том же доме, где сами живут, потому что так будет удобней ухаживать за Марией Баталовой в перспективе. Это их версия. Как будто у Марии нет своей четырехкомнатной квартиры в Доме на набережной... Ну пускай так.

«Квартиру на Кутузовском проспекте мы купили для Марии Баталовой в 2019 году за 13,5 миллионов рублей, - рассказывал нам Михаил Цивин некоторое время назад. – Гитана Аркадьевна решила вложить деньги в недвижимость. Мы нашли подходящую трехкомнатную коммунальную квартиру. Выкупили пока две комнаты, которые Наташа сдавала, а деньги от аренды получала Мария Баталова. Никто ничего у Марии не украл. С Гитаны Аркадьевны и Маши мы не взяли ни копейки. Если же посчитать все, что на них мы потратили, они еще будут нам должны. Наталья Дрожжина платила Маше ренту и ухаживала за ее имуществом. Личной выгоды никакой не было».

Михаил Цивин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Теперь выясняется, что Баталовым эти комнаты в коммуналке даром не нужны. Они хотят вернуть свои деньги. И наверное, вернут, как уже вернули квартиры, которые отошли Дрожжиной по договору-ренты.

Но возникает вопрос: что будет с комнатами в коммуналке? Наталья Дрожжина продать их не сможет, поскольку комнаты оформлены на Марию Баталову. "Получается, и деньги наши, и комнаты тоже наши… Или это маленький бонус в 14 млн. в пользу "обворованных" Баталовых?», - задают вопрос защитники Цивина и Дрожжиной.

Этот вопрос мы передали юристам Баталовых: «неосновательное обогащение» - это те деньги, которые Дрожжина потратила на покупку двух комнат в коммуналке для Марии Баталовой?

- Гитана Аркадьевна и Маша утверждают, что никаких распоряжений на этот счет Дрожжиной они не давали, - говорит адвокат Баталовых Сергей Лукин. - Зачем эти комнаты Марии, которая передвигается в инвалидной коляске. Коммуналка не оборудована соответствующим образом, там невозможно проехать в инвалидном кресле по коридору. Мы предполагаем, что деньги были присвоены Дрожжиной в личных целях и ею похищены. Тем более, что деньги она сняла со счетов Баталовых после покупки комнат.

Актриса Наталья Дрожжина. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Она могла купить эти комнаты по выгодной цене, а потом компенсировать личные расходы деньгами Баталовых, разве нет?

- К сожалению, Наталья Дрожжина никаких доказательств этой «схемы» не предоставила.

- Даже если это была инициатива Цивина и Дрожжиной, не очень разумная, или, наоборот, слишком хитроумная (сами себя перехитрили), они все равно не смогут эти комнаты продать, чтобы вернуть Баталовым 14 миллионов: хозяйкой комнат является Мария. Получается, они должны отдать свои 14 миллионов – «в наказание»?

- Это их версия, что деньги Баталовых они сняли на покупку комнат. Покупка коммуналки состоялась 3 сентября, а деньги они снимали в декабре, а потом еще в январе следующего года, - уточнила нам представитель Баталовых Татьяна Киреенко. - Мы еще разбираемся, на какие деньги они купили эти комнаты в коммуналке. Предполагаем, что комнаты куплены на наличные. 85 тысяч долларов наличными Гитана Аркадьевна передала Цивину, чтобы он положил их на её счет или в банковскую ячейку. Этому есть свидетели. Но пополнения счета не было, а в ячейке, после ее вскрытия, обнаружили только часы…

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