Мюнхенскую конференцию-2023 открыли видеообращением украинского президента. Фото: REUTERS

В немецком Мюнхене 19 февраля завершит свою работу ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности – международный форум, на котором обычно обсуждаются вопросы внешней политики, безопасности и обороны.

Уже во второй раз российская делегация не поехала в Мюнхен. Да, впрочем, на нее из Москвы никто и не собирался. Четкую оценку форуму дала официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова – «некогда уважаемая конференция превратилась в балаган с антироссийской направленностью, продолжением западного мейнстрима по демонизации ряда стран».

Но организаторами конференции протокол все же был соблюден – Россию и Иран «представили» те, кто уже давно сбежал на Запад и открыто призывает на борьбу со своим Отечеством.

Как уже повелось в Старом свете, где любое мало-мальски значимое сборище ВИП-персон собирается в одном месте, Мюнхенскую конференцию-2023 открыли видеообращением украинского президента.

Зеленский не блеснул оригинальностью и попугал собравшихся тем, что «Россия не остановится и будет угрожать безопасности всей Европы». Перечислив страшилки, он вновь попросил у Запада оружия.

Западные лидеры Зеленскому долго аплодировали, но не более того. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ничего Киеву не пообещал, кроме «радостной поддержки стран, у которых будет возможность предоставить Украине самолеты».

Вице-президент США Камала Харрис также отделалась общими словами, сообщив, что Вашингтон «будет помогать Украине столько, сколько потребуется». Чем и подтвердила заинтересованность Запада в затягивании разрешения украинского кризиса.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок вообще расставила все по своим местам, прямо указав на то, что киевские власти ничего сами не решают. «Мы не будем этого делать», - заверила она собравшихся, говоря об уступках со стороны Украины, прямо признав, что приказы в Незалежную летят в том числе и из Германии. Поняв, что наговорила лишнего, фрау Бербок попыталась отвлечь внимание комплиментами, адресованными Китаю. Она считает, что «Пекин должен использовать свое влияние для достижения мира на планете, в том числе и на Украине».

Лишь под занавес в Мюнхене спохватились, вспомнив о других проблемах. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель затребовал встречи с сербским президентом Александром Вучичем, в ходе которой настаивал на быстром признании Сербией Косова. А госсекретарь США Энтони Блинкен попытался примерить на себя мантию миротворца и разрешить армяно-азербайджанский конфликт, встретившись с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николой Пашиняном.

А вот к президенту Молдовы Майе Санду никто особого интереса не проявил. Поскольку Молдова в обозримом будущем в НАТО стремиться не будет. Санду сама признала, что «дискуссия о членстве Молдовы в НАТО не имеет перспективы». И свалила это не на отсутствие подобных устремлений у граждан своей страны, а на «российскую пропаганду».

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