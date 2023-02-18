Украину превращали в военный плацдарм: как Запад повлиял на начало российской спецоперации

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, президент фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что победа России на Украине для Североатлантического альянса опаснее эскалации боевых действий. Чего так боится Запад? Какие цели преследовала Россия, начав военную спецоперацию по защите Донбасса?

Об этом политический обозреватель KP.RU Александр Гамов поговорил с известным политиком, первым заместителем председателя Комитета Госдумы по международным делам, президентом фонда «Русский мир» Вячеславом Никоновым.

- Вячеслав Алексеевич, какие, на ваш взгляд, причины стали основными для признания Россией республик Донбасса и принятия решения о проведении спецоперации?

- Это целый комплекс причин, главная из которых, конечно, гуманитарная катастрофа, которая разразилась на Донбассе после того, как киевский режим начал восьмилетнюю войну, уничтожая тысячами жителей Донецка, Луганска, Донецкой и Луганской народных республик, которые выступили против антиконституционного переворота в Киеве. Люди действительно гибли, русские люди, которые хотели говорить на родном языке – на русском, которые всей душой стремились быть в союзе с нашей страной, которые выступали за добрососедские отношения с Россией.

- Внешние силы – политики Евросоюза, Соединенных штатов - как-то повлияли на развитие ситуации в сторону конфликта?

- Конечно, огромную роль сыграла и геополитическая ситуация. Соединенные Штаты превращали Украину в военный плацдарм НАТО, готовясь уже размещать свой флот в Одессе, в Очакове, в Мариуполе, готовясь к тому, чтобы свои ракеты устанавливать на наших границах. Естественно, мы не могли этого допустить. Россия сделала все необходимые дипломатические шаги, предложила развязки конфликта, связанные с выполнением натовцами ими же подписанных соглашений об основополагающем акте Россия – НАТО, который не предполагал присутствие натовских вооруженных сил в новых государствах. Россия просила гарантий нерасширения НАТО на страны восточной Европы. Но западные «партнеры» отказались от собственных обещаний, которые давали советскому лидеру Горбачеву в обмен на роспуск организации Варшавского договора.

- Противники СВО считают, что лучше было бы сохранить ситуацию с ДНР и ЛНР в замороженном состоянии, в состоянии «ни мира, ни войны».

- К концу 2021 года у Российской Федерации были разведывательные данные, позднее подтвержденные, о том, что украинские вооруженные силы, их натовские покровители готовили геноцид на Донбассе, наступление на республики уже в марте 2022 года. Поэтому операция была осуществлена как превентивная.

- Наше дело правое?

- Безусловно, наше дело правое. Победа будет за нами.

- Враг будет разбит?

- Непременно. В скобках – как только возьмем Парасковиевку или Авдеевку.