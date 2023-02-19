Дрожь Земли: недра сотрясаются вторую неделю. Не к концу ли света всё это?

Под Турцией земля разверзлась. Фото: стоп-кадр видео

Ученые, которые предрекали, что на землетрясении в Турции безобразия за Земле не закончатся – и афтершоки будут, и буйства недр на всей планете. Прогнозировали, что продолжатся они будут, как минимум, две недели. А то и дольше. Увы, не ошиблись. Ресурсы, которые отлеживают подземные толчки, сообщают: только за последнюю неделю, произошли 5 землетрясений магнитудой 6 и выше, 28 - от 5 до 6, 289 - от 4 до 5 и 1260 магнитудой от 3 до 4. Небольших, но ощутимых людьми толчков было более 7 тысяч.

Карта, на которой изображены эпицентры землетрясений – даже не всех, а только магнитудой 5 и выше – шокирует: планета будто бы подверглась массированному обстрелу. Из недр, надо понимать. Но она и вселяет надежду на то, что геофизики наконец-то научатся предсказывать землетрясения. Те, что произошли, ударили там, где их ожидали - то есть в районах «повышенной сейсмической активности». Их – эти районы – ученые постепенно «ставят на учет» и обозначают на картах.

Взгляните на карту, на которой отмечены опасные районы, сравните с картой недавних землетрясений. Они по сути совпадают.

Землетрясения магнитудой выше 5 за минувшие 7 дней. Фото: volcanodiscovery.com

Ученые давно убедились, что поверхность встряхивают литосферные политы, которые ее подстилают. Они движутся, сжимаются, копят напряжение в трещинах - разломах, которое «разряжается» - иногда вполне терпимо, а иногда катастрофически – как недавно в Турции и Сирии.

Разрушительные землетрясения, унесшие не менее 40 тысяч жизней, были вызваны двумя упирающимися друг в дружку литосферными плитами – Анатолийской, которая смещается в западном направлении, и Аравийской, которая движется с юга на север. На стыках разломов, которыми они разделены, и находились источники чудовищных толчков.

Ближе всех к научному прогнозу российские сейсмологи - они определяют места будущих землетрясений. Осталось научиться точно указывать время. Пока никому в миру это не по силам. Но дать так называемый среднесрочный прогноз уже реально.

На недавней пресс-конференции специалисты Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук рассказали, что их «предсказания» простираются на ближайшие 5 лет, обновляются каждые полгода. И об опасности, которая грозит Турции, ученые предупреждали 2 года назад, а в начале 2023 года указывали и эпицентр возможного землетрясения. Оно там и произошло.

Из среднесрочного прогноза следует, что сильные землетрясения не исключены в Крыму. В том числе в Ялте. Крым вместе с Турцией входит в Альпийско-Гималайский сейсмический пояс.

Под угрозой и Стамбул, к которому тянется Северо-Анатолийский разлом.

На вопрос «Не приближается ли конец света?» ученые (не из РАН) отвечают: «Вроде бы нет. Сейсмическая активность хоть и едва заметно, но снижается».

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