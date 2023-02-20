Если бы российские города были людьми: Нейросеть создала впечатляющие рисунки

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Пока в Европарламенте всячески хают Россию и пытаются доказать, что она населена чудовищами, в соцсетях нашлись умельцы и задали вопрос нейросети (Midjourney): а как бы выглядели города нашей страны, если бы были людьми? И смотрите, что выдал искусственный разум. Такой он видит Россию - молодой, мощной, суровой, но очень красивой.

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев