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Наука20 февраля 2023 0:00

Если бы российские города были людьми: Нейросеть создала впечатляющие рисунки

Такой искусственный интеллект видит Россию - молодой, мощной, суровой, но очень красивой
Источник:kp.ru
Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Пока в Европарламенте всячески хают Россию и пытаются доказать, что она населена чудовищами, в соцсетях нашлись умельцы и задали вопрос нейросети (Midjourney): а как бы выглядели города нашей страны, если бы были людьми? И смотрите, что выдал искусственный разум. Такой он видит Россию - молодой, мощной, суровой, но очень красивой.

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

Изображение: Нейросеть Midjourney, автор идеи Кирилл Соловьев

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