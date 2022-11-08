Появилось последнее фото умершего создателя "Ласкового мая" Сергея Кузнецова

Сергей Кузнецов

Создатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов умер спустя сутки после концерта в Оренбурге в память о Юре Шатунове. С ним у музыканта была нерушимая связь, как у отца с сыном. Именно Сергей открыл всем Юру, сделав из него звезду. Он написал хит "Белые розы", который прославил Шатунова. Сам Сергей всегда оставался в тени - был человеком очень скромным и нелюдимым, но в память о младшем товарище свои буквально последние часы жизни провел на сцене.

Поклонники сделали последнее фото Сергея Кузнецова во время концерта в Оренбурге. Как рассказывают очевидцы в соцсетях, музыкант скромно сидел в углу сцены. Его лицо скрывали привычные синтезаторы.

Поклонники сделали последнее фото Сергея Кузнецова во время концерта в Оренбурге Фото: СОЦСЕТИ

Создатель хитов "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" не спешил что-то говорить. Лишь однажды на ремарку музыкантов на сцене обмолвился: "Продолжаем!". А ведь концерт был в его честь и носил название "Творческий вечер Сергея Кузнецова".

После шоу артист фотографировался в фойе с публикой. Выглядел уставшим, но счастливым. С пакетом подарков. Если бы публика знала, что через сутки мужчины не станет. У него оторвется тромб.

Напомним, Сергей Кузнецов долгое время болел из-за пагубного пристрастия к алкоголю. У него был цирроз печени. Жил он очень бедно, имел вторую группу инвалидности и ухаживал за 90-летней мамой.