Близких трясет от результатов вскрытия Юры Шатунова

Фото: Иван МАКЕЕВ

Совсем скоро будет 40 дней с того момента, как не стало певца Юрия Шатунова. Свой последний приют он обрел на Троекуровском кладбище в Москве. Меж тем до недавнего времени врачи не оглашали результаты вскрытия кумира 90-х. А когда родные узнали вердикт врачей, то не смогли сдержать эмоций.

Смерть Юрия Шатунова для многих стала трагедией. По скончавшемуся певцу скорбят не только близкие и родня, но и его многочисленные поклонники.

Экс-солист группы "Ласковый май" скончался от обширного инфаркта. Шатунова кремировали. А на днях стали известны результаты судмедэкспертизы. "Вскрытие сделали - у меня есть все результаты. Если бы было что-то не так, нам бы никто не разрешил его хоронить", - поведал помощник знаменитости Аркадий Кудряшов.

Он напомнил, что кремировали Юру исходя из его последней воли. Вокалист попросил близких сжечь его тело и развеять прах, если с ним что-то случится.

Кудряшов подчеркнул, что у исполнителя хита "Белые розы" не было врожденных проблем с сердцем. Шатунов всю жизнь мучился от язвы желудка. Но при вскрытии медики нашли у певца патологию. "При вскрытии врачи сказали, что бляшка свежая - максимум, год-полтора. Врожденного ничего не было", - цитирует PROзвезд помощника певца.

От результатов вскрытия близких буквально трясет. Получается, Шатунова можно было спасти, если б он бережнее относился к своему здоровью. "Все случилось внезапно. Симптомов никаких не было, жалоб - тоже. Юра болел бронхитом в легкой форме. Потому у него появилась слабость. Мы списывали это на болезнь и на то, что он долго находился в туре. Юра не жаловался. Все, видимо, прошло в скрытой форме. Врачи говорят, что это - судьба", - резюмировал Кудряшов.