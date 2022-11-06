"Жизнь меня вела долго в «Детские деревни SOS»": как мама из Нижнего Новгорода посвятила свою жизнь помощи детям

Вера Савченко - приемная мама, в прошлом преподаватель, работник реабилитационного центра для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей

Часто благотворительность воспринимается нами как некая моральная составляющая жизни, а люди, работающие в некоммерческих организациях, – волонтеры с большим сердцем. Но мир давно и стремительно меняется, и сейчас благотворительность – уже неотъемлемая часть нашей жизни, а люди в ней – профессионалы, пришедшие в благотворительность каждый своей дорогой.

В «Детских деревнях SOS» работают удивительные люди. Здесь у каждого своя история. Такая есть и у Веры Савченко, приемный мамы, в прошлом преподавателя, работника реабилитационного центра для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, вышедшего на пенсию инспектора Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), а ныне – сотрудника по социальной работе программ профилактики социального сиротства и укрепления семьи благотворительной организации «Детские деревни SOS» в Великом Новгороде.

"Когда меня спрашивают о том, как мы жили вчетвером – я, двое моих родных детей и приемный ребенок – и не было ли нам тогда тяжело материально и физически, я всегда отвечаю, что мы жили просто великолепно! Потому что именно в ситуации чрезвычайных обстоятельств у меня, как будто, вырастают крылья за спиной, и я становлюсь самым сильным человеком на земле, когда чувствую, что кому-то нужна моя помощь. Для меня нет ничего невозможного, или его крайне мало. Помогать людям для меня это так же, как дышать. И в свои почти 50 лет я счастлива, что до сих пор могу быть полезной и видеть счастливые глаза спасенных мною людей", - говорит Вера Савченко.

По стопам мамы

Вера выросла в неполной семье. Родители были в разводе и она жила с мамой, которой работала учителем и была в тот момент классным руководителем в 8 классе, где училась девочка Оксана. Семья у Оксаны была изначально благополучной, но мама вышла замуж во второй раз, и дочка стала не нужна в ее новой жизни.

"Моя мама часто видела, как Оксана, которая очень хорошо училась и была добрым и отзывчивым человеком, ходила полураздетая в холодное время года или недоедала. Все это было заметно невооруженным глазом. И мама взяла Оксану к нам в семью, просто не могла пройти мимо этого", - рассказывает Вера.

Одной семьей Вера, ее мама и Оксана прожили три года. Когда Оксана выросла - связь между девушками прервалась. Но теплые воспоминания остались навсегда.

"То мамино решение – взять ребенка и помочь ему просто так – произвело на меня очень сильное впечатление и определило мою судьбу на дальнейшую жизнь. Я решила, что тоже буду помогать детям. Я закончила физико-математический факультет и пошла работать в школу. Но вышла замуж и мне пришлось уйти в декрет, после которого я вернулась к педагогической деятельности уже в училище – на работу со сложными подростками, потому что мне очень хотелось изменить их мир в лучшую сторону, быть им другом и добрым наставником", - говорит Вера.

Повороты судьбы

Выйдя замуж, Вера не переставала думать о том, что я должна обязательно взять ребенка из детского дома. Она часто обсуждала это с мужем, оба этого хотели и знали, что просто должны это сделать. Вера считала, что если каждая семья возьмет к себе на воспитание по ребенку, то в мире не останется детских домов. К сожалению, муж девушки умер, и этим планам с ним не суждено было сбыться.

"Я осталась одна с двумя детьми. А дальше все произошло волей обстоятельств. В училище, где я работала, пришла девочка из интерната. Многое в ее судьбе мне показалось странным, и я стала выяснять ее историю. Я узнала, что ее биологические родители были ограничены в правах, и Юля жила в приемной семье. Но в какой-то момент ее приемная семья стала переезжать в другой город, и ее вернули в интернат. Как раз в этот момент мы с ней и встретились. Я считаю, что это была судьба", - говорит Вера.

Вера и Юля начали общаться, быстро нашли общий язык. Вера стала для Юли приемной мамой, хотя разница в возрасте у них была небольшой - всего 10 лет. Вместе они прожили в любви и уважении, пока Юля не выросла. Потом она вышла замуж и уехала жить в Подмосковье. Но женщины по-прежнему поддерживают связь.

Второй приемный ребенок и новая работа

Когда выросла и ушла Юля, Вера стала думать о том, что ей снова не хватает еще одного ребенка. И тогда произошел второй подарок судьбы: она увидела на работе мальчика, который так сладко во сне сопел, и подумала: «Вот бы он так же сопел у меня дома». И Борис вскоре стал жить в семье.

"Мои дети никак не отделяли себя от приемных детей по принципу: это не наши, это чужие. Между собой они все ладили и считали, что все они – родные, все из одной семьи. Сын у меня постоянно был с Борисом, у них был общий круг друзей, общие забавы и общие обязанности. А Юля всегда была моей помощницей, так как она была самой старшей из детей в нашей семье", - рассказывает Вера.

Из училища она перешла на работу в УФСИН в уголовно-исполнительную инспекцию. Ее задача была простая и, в то же время, особенная: контролировать исполнение приговора по изоляции от общества. Не все люди, совершившие преступления, попадают в места лишения свободы. Есть и такие, которые не были взяты под стражу, их оставляют на свободе. Этим людям дается возможность исправиться на воле, то есть дома. А сотрудники инспекции должны как раз помогать им выйти на путь исправления.

"Я знаю, что самое сложное – это обратиться за помощью", - говорит Вера

"Для меня мои подопечные никогда не были осужденными. Я всегда считала их просто оступившимися. И, проработав 20 лет в этой системе, я могу с уверенностью сказать, что очень многие преступления совершаются от недостатка любви в детстве. А еще от недостатка обучения, воспитания и образования. Когда ребенок из неблагополучной среды вынужден жить так, как живут его родители, он принимает их жизнь и образ поведения за норму, а затем ведет себя точно так же. Даже совершает преступления", - считает Вера.

Она также начала думать, чем занять детей, чтобы отвлечь их от пагубного влияния улицы. За советом девушка пошла к самим детям.

"Для начала я узнала у них, чем им было бы интересно заниматься. Ребята мне честно признались, что им хотелось бы какое-то занятие, связанное с машинами. Я стала изучать историю нашего края и выяснилось, что когда-то у нас был мотоклуб. И до сих пор в районе проводятся авторалли, на которые приезжают участники со всех уголков России. Вот тогда мы с мальчишками и решили возродить деятельность клуба. Дали ему простое название «Клуб подростков». И очень скоро он стал у нас очень популярным: в него приходили не только мои, стоящие на учете, ребята, но и другие подростки, с другой жизненной историей – благополучной. Так мои подопечные поменяли свой круг общения. И это привело к сильным изменениям в их жизни. Выросшие мальчики до сих пор меня благодарят, что мне удалось изменить их судьбу всего лишь таким простым способом", - говорит Вера.

«Мы с ними на одной волне»: как Вера пришла работать в «Детские деревни SOS»

Некоторое время назад из УФСИН Вера ушла на пенсию. Но просто сидеть дома и ничего не делать – не в ее характере. И она устроилась в реабилитационный центр для подростков, где снова стала заниматься любимым делом – помогать детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Но продлилось это не очень долго, потому что судьба уже имела на женщину следующие планы: она пришла в благотворительную организацию «Детские деревни SOS».

"Первый раз я узнала про эту организацию достаточно давно. В нашем сообществе приемных родителей была одна мама, которая воспитывала 5 детей. И вот она, уезжая на постоянное жительство в Детскую деревню SOS, все нам про нее рассказала. Так мы узнали, что в России существует сообщество приемных семей, проживающих в Детских деревнях SOS, куда попадают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. И там они обретают новый дом, маму, братьев и сестер, любовь и поддержку. Потом я уже по своей непосредственной работе пересеклась с сотрудниками организации и узнала из первых рук то, что оставалось для меня любопытным после наведения справок из открытых источников. Главное – я узнала людей, работающих здесь. И оказалось, что у нас с ними одинаковые ценности и одинаковое видение мира: они такие же, как и я – готовы на многое, чтобы помогать людям, помогать детям обрести дом, или сохранять биологическую семью для ребенка. Им ничего не надо долго объяснять – все схватывают на лету. Они добры и отзывчивы, полны энтузиазма. И так же, как и я, наделены повышенным чувством справедливости и эмпатии. Мне было очень комфортно с ними общаться по любому вопросу, мы были на одной волне. И тогда я поняла, что очень хочу работать с ними. На сегодняшний день мой стаж в организации еще не слишком велик – всего 4 месяца, но за это время уже столько всего сделано", - рассказывает Вера.

Вера работает специалистом по социальной работе с семьями и детьми, которые находятся на сопровождении в программе профилактики социального сиротства и укрепления семьи в Великом Новгороде. В организацию приходят за помощью самые разные семьи. И те, у кого случился личный кризис, и те, у кого проблемы с несовершеннолетними детьми. И работа специалистов заключается в том, чтобы всем им помочь решить возникшие проблемы, разобраться с трудностями, найти в себе недостающие ресурсы, и изменить свою жизнь к лучшему. Одно из основных направлений работы – помощь семьям, в которых дети могут лишиться родительской опеки. Психологи, юристы, специалисты по социальной работе ведут комплексную работу с семьей, попавшей в кризисную ситуацию, и помогают родителям заботиться о детях. Работа ведется не только с родителями, но и со всеми родственниками, чтобы ребенку было максимально комфортно расти и развиваться в кругу своей родной семьи.

"Я знаю, что самое сложное – это обратиться за помощью. Взрослые люди, попавшие в кризисную ситуацию, боятся, что у них отберут детей, что им никто не поможет, что нет на свете человека, способного их понять. Они замыкаются в своих проблемах и пытаются решить их самостоятельно, а это не всегда удается. Или же они обращаются за необходимой им помощью, но, получив два-три отказа, теряют мотивацию и опускают руки. Наша задача в таком случае найти для человека оптимальное решение, выслушать его для начала, узнать все, что мешает ему справиться с проблемой, а затем вместе с ним и коллегами найти решение. И для этого достаточно быть уверенным в своих навыках профессионалом, знающим и любящим свою работу. А также добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь. Конечно, странно так говорить о себе. Но я считаю, что именно доброта и желание помогать просто так без каких-либо обязательств и делает наш мир лучше. И в силах каждого отдельного человека изменить любую систему простыми действиями – стать для кого-то другом и протянуть ему руку помощи", - говорит Вера.

«Детские деревни SOS» – российская благотворительная организация, более 27 лет помогает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (программы альтернативной опеки – сообщества приемных семей в Детских деревнях SOS); молодым людям из различных форм опеки, вступающим в самостоятельную жизнь; семьям, попавшим в кризисную ситуацию, в которых дети могут лишиться родительской опеки (программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи). «Детские деревни SOS» помогают детям в восьми регионах России: Москве и Московской области, Орловской, Мурманской, Псковской и Вологодской областях, в городах Санкт-Петербург и Великий Новгород, в Республике Татарстан. Организация осуществляет свою деятельность на средства, поступающие от российских сторонников – частных лиц, а также компаний-партнёров.