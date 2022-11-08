Из московских аптек исчезает популярный антибиотик Амоксиклав Фото: Алексей ФОКИН

Из московских аптек исчезает популярный антибиотик Амоксиклав – это относительно дешевый препарат широкого спектра действия, поэтому его активно покупают и по рецепту, и без (хотя без рецепта продавать не должны, но – бывает, и продают). Минпромторг подтверждает нехватку препарата в широкой продаже и планирует устранить его недостаток в ближайшее время. Среди вероятных причин в ведомстве называют повышенный спрос из-за сезонного роста заболеваемости и стремление запастись препаратом впрок.

Куда и почему пропал антибиотик Амоксилав из аптек

Но сезонный пик простудных заболеваний – он же ежегодный, однако, прежде препарат не исчезал? В Сети появилась версия: препарат раскупили, чтобы снабдить им мобилизованных. Антибиотики широкого спектра действия в самом деле применяются в военно-полевой медицине. И советы покупать подобные препараты в Сети найти можно. И все-таки должны быть другие причины.

Дело в том, что сократилось и собственное производство, и зарубежные поставки, уверен директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. Это касается и собственно таблеток, на которых прямо написано «Амоксиклав», и примерно десяти его аналогов.

- Дело не в росте спроса или иных процессах, связанных с розничной продажей, - говорит Беспалов - Значительно сократились поставки препарата в Россию и объемы производства аналогов у нас в стране. Если сравнивать 9 месяцев текущего года с аналогичным периодом прошлого года, то объем выпуска препарата сократился почти на 50 процентов.

Для производства этого антибиотика применяются амоксициллин и клавулановая кислота. Оба исходных компонента что наши, что иностранные производители получают из Индии и Китая. И вот именно оттуда поставки резко сократились.

Что такое случилось на китайских заводах – официальной информации об этом нет решительно никакой. Но фактов для предположений достаточно. Во-первых, китайские компании постоянно попадают под европейские и американские санкции – якобы сырье у них некачественное, штампуют абы что, и так далее. Во-вторых, Китай сам на такие санкции очень даже решительно отвечает, и, в свою очередь, блокирует поставки компонентов из других стран, из который он производит другие компоненты, которые, в свою очередь, идут на европейские и американские рынки (фарма она такая, глобальная). По сути бушует настоящая торговая война. Из-за нее, видимо, и пострадали московские аптеки. Но, повторимся, никаких официальных разъяснений на этот счет не было.

Где проще купить Амоксиклав

«Амоксиклав» и аналоги не полностью исчезли из аптек, купить препарат все-таки можно, хотя и сложно; проще - в онлайн аптеках.

- Тот факт, что в интернете лекарство найти все-таки можно, говорит о том, что это не тотальный дефицит, да и продукт этот не сверхуникальный и имеет массу полных аналогов с теми же действующими веществами, да и много других непрямых аналогов, антибиотиков других классов, - говорит Беспалов фармрынка. Особых причин для беспокойства нет.

Ранее в Сети со ссылкой на неназванные источники появлялись утверждения, что препарат вернется на полки в полном объеме вскоре после Нового года. Проверить такие заявления возможным не представляется.