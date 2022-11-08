Почему YouTube ненавидит БелРос

С Николаем Ефимовичем связалось «Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже второй раз за 2022-й год YouTube удалил со своей платформы канал «БелРос». Руководство телеканала предполагает обратиться в Роскомнадзор. Затем, возможно, в суд. Сначала YouTube заблокировал канал в апреле этого года. Такую неадекватную реакцию вызвала передача «Факты на стол»: «Искандер» для Зеленского». По данным главы Телерадиовещательной организации Союзного государства Николая Ефимовича, на тот момент у канала «БелРос» было около 6 миллионов просмотров.

С ним связалось «Радио «Комсомольская правда».

- Что на этот раз не устроило YouTube?

- Мы не получили никакой конкретной информации об этом. Ну, кроме банального и стандартного: нарушены правила сообщества.

- Какие правила и в чем именно они нарушены?

- Пока это не ясно. Может быть, как в прошлый раз, наказали фактически ни за что — ну, за «политическую повестку». Новость, из-за которой тогда удалили наш канал, за которой последовало третье предупреждение и блокировка, была о том, что Беларусь выпускает вакцину «Спутник V». А вторая новость была о том, что киевские власти призывают к расправе над семьями российских военнослужащих. Вот, собственно, это и был весь «криминал» в программе «Факты на стол. Искандеры для Зеленского».

- Выглядит как война без правил?

- Вообще, у нас и идет война - настоящая, жесткая, информационная. Мы тогда открыли новый канал.

- Быстро получилось?

- Быстро его открыли. И с мая по октябрь на новом канале БелРос-2 зафиксировано более 13 миллионов просмотров. И около 23 тысяч подписчиков. Но мы не можем даже апелляцию подать, потому что канал удален.

- И что вы дальше предполагаете делать?

- Ну, что мы можем сделать в такой ситуации? Сейчас лечу в командировку в Челябинск, где пройдет комиссия по СМИ парламентского собрания Союза России и Беларуси. Буду там говорить на эту тему. Второе – обратимся в Роскомнадзор за поддержкой и помощью. Потому что такие действия - это нарушение всех законов российских. Но, да, конечно, платформа-то - иностранная. И они, в общем, что хотят – то и творят. При том и деньги зарабатывают на нас.

- А как вам весной удалось разблокировать свой канал?

- А мы ничего не разблокировали - канал был удален, и все. На прошлой неделе мы услышали такой термин – пессимизировать наш YouTube-канал. То есть, мы не могли размещать новый контент. Но на этом фоне у нас ведь росло и число подписчиков и число просмотров!

- Но когда вам весной пришлось новый канал открывать, вы разом потеряли всех своих подписчиков на тот момент?

- Да, мы потеряли подписчиков, потеряли весь контент, потеряли просмотры. Мы много сил вложили во все это. Я все считаю. Конечно, у нас есть площадка – Rutube. И, безусловно, у нас там есть канал. Но она работает помедленнее. И создана позже YouTube.

- Может, просто закрыть YouTubе — и всем пользоваться Rutube. и тогда все заработает?

- В этом есть определенная логика. Но, я считаю, что Rutube – это наша территория. А YouTube – это их территория. И мы должны на той территории тоже работать активно.