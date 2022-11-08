Программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

Рожать детей с каждым годом становится все более выгодным занятием. И как минимум еще четыре года за это будут неплохо платить. Как объявил Владимир Путин во вторник на совещании по поддержке доходов семей с детьми, программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года.

Напомним, раньше материнский капитал платили только за второго и последующих детей. Однако в 2020 году круг получателей маткапитала расширили:

- Право на него приобрели те семьи, где рождается первенец. Теперь ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал, - уточнил Путин.

Сегодня материнский капитал составляет:

- На первого ребенка: 524,5 тысячи рублей.

- На второго ребенка, если выплату на первого не получали: 693,1 тысячи рублей

- На второго ребенка, если на первого уже получен сертификат: 168,6 тысяч рублей.

Кстати, на совещании у президента глава Минтруда Антон Котяков рассказал о планах индексации маткапитала.

Сколько составит материнский капитал в 2023 году в России:

- На первого ребенка: 589,5 тысяч рублей.

- На второго ребенка, если выплату на первого не получали: 779 тысяч рублей

- На второго ребенка, если на первого уже получен сертификат: 189,5 тысяч рублей.

Материнский капитал индексируется ежегодно с 1 февраля. На этот раз его повысят на 12,4%. В 2024-м году власти планируют увеличить маткапитал на 5,5%, а в 2025-м – на 4%. Но многое зависит от инфляции. Если цены в стране вырастут сильнее, то и материнский капитал могут проиндексировать на более высокий процент.

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На что можно потратить маткапитал

- Образование детей. Организация или ИП, в которой будет учиться ребенок, должна находиться в России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг.

- Улучшение жилищных условий семьи.

- Социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

- Формирование накопительной части пенсии матери. Маткапитал можно включить в состав пенсионных накоплений матери как полностью, так и частично.

- Ежемесячная выплата нуждающимся семьям. Чтобы получить право на такую выплату, нужно соответствовать двум критериям: второй ребенок в семье родился (или был усыновлен) после 1 января 2018 года, а среднедушевой доход семьи — не выше двух прожиточных минимумов по региону.

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