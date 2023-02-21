«Стрелы Бога»: В Турции открыто назвали возможной причиной новых землетрясений космическое оружие

Из космоса и в самом деле можно нанести удар по Земле.

Сказано так сказано

Турецкая газета Sozcu распространила выступление Сердара Хусейна Йылдырыма – главы Турецкого космического агентства, в котором тот рассказал об оружии, способном вызвать землетрясение. Вот дословный перевод откровения космического чиновника, которое было записано на видео – цитирую издание:

«…Вы знаете эти столбы электропередач на улицах. Они похожи на эти столбы, примерно 8-10 метров в высоту. Металлические стержни. Внутри стержня ничего нет, ни взрывчатки, ничего, но дело в металлическом стержне из твердого материала из титанового сплава. Они помещают их в спутник. Определенное количество. А потом нацеливаются и запускают их на Землю. Это как кол, острый наконечник… как только он падает на землю, он проникает до 5 километров вглубь земли. Это происходит очень быстро и создает землетрясение магнитудой 7-8 баллов. В результате удара все, что там находится, будет уничтожено… здесь нет ни взрывчатки, ни бомб, ничего подобного. Простая палка. Но есть такая сила, которая приходит из космоса, и у вас нет шанса ни увидеть ее, ни остановить, ни защититься».

Бред какой-то… Мои подозрения подтвердил Александр Железняков - известный эксперт, автор десятков книг, в том числе и таких, как «Секреты американской космонавтики», «Секс в космосе», «Секретный космос». Были ли предшественники у Гагарина?» - то есть, человек не сторонящийся скандальных тем. Его комментарий. С позволения так сказать, был предельно краток: «Я действительный член «Российской академии космонавтики»! Я этот бред комментировать не буду. Полный бред!». Согласился растолковать, о чем, собственно, речь, другой знаток – из той же «академии», но попросил не упоминать его фамилию.

- Не судите этого Йылдырыма строго, - сказал эксперт. – Ведь в его стране горе – десятки тысяч жертв. Делайте скидку и на то, что он явно не технарь – национальные космические агентства, как правило, возглавляют политики. К тому же турки обозлены на американцев - винят во многих своих бедах. А ведь именно на них намекает чиновник, рассказывая о космическом оружии, якобы способном вызывать землетрясения. Повод-то есть. Да и выборы там скоро…

Стрелы Бога

Оказывается, слова Йылдырыма все-таки не полный бред. Он коротко изложил суть проекта по созданию так называемых «Стрел Бога» - в дословном переводе «Стержней, ниспосланных Богом» (Rods from God), которыми Пентагон занимался в начале 2000-годов. Узнал откуда-то – в то время иностранные СМИ пестрели рассказами о них. Но вряд ли, что сам лично что-то видел. Особенно живьем.

«Стрелы Бога» причисляют к кинетическому оружию, истоки которого уходят в глубокое прошлое, когда стены пробивали чугунными ядрами, а кольчуги или латы - стрелами.

На нынешнем витке эволюции ученые поначалу выдвинули своего рода гибридную идею: поместить ядерный заряд в прочный корпус, чтобы он с большой скоростью пробивала грунт на глубину около 30 метров и там взрывался. И тем самым уничтожал железобетонные командные бункеры, которые выдерживают наземные взрывы. Компания «Локхид Мартин» даже изготовила прототип - эдакую длинную ракету со стенками в пять сантиметров, весом в две тонны. Но потом, сделав дополнительные расчеты, военные пришли к поразительному выводу: можно отказаться не только от ядерной, но и от какой-либо взрывчатки вообще. Бомбе на самом деле не нужно ничего, кроме скорости.

В последний раз идея метать откуда-нибудь сверху нечто острое и твердое возрождалась у американцев во время войны во Вьетнаме, а перед ее реализовывали в первую мировую войну. С самолетов и аэропланов сыпали на «живую силу» противника металлические дротики.

Стрелы, которые американцы сбрасывали с самолетов на Вьетнам.

Современная концепция дротиков не сильно изменилась - «Стрелы Бога» просто усложнились. Сообразно времени.

Конструкция «электрического столба», как назвал «стержень» Йылдырым, примерно такая, как он её описал: длина, правда, не 8-10 метров, а 6, диаметр - 30 сантиметров. Материал не титан, а гораздо более тяжелый и тугоплавкий вольфрам - тот самый, который светится в лампочках. Корпорации RAND, которая разрабатывала один из вариантов системы, планировала, что несколько десятков «стержней», «дротиков», «столбов» - как хотите – будут размещены в космосе на специальном спутнике-платформе. Оттуда и полетят вниз. Новейшие аналоги средневековых боезарядов войдут в атмосферу со скоростью метеорита - 11 километров в секунду. Пробивать укрепления и взрываться с огромной силой будут только от того, что очень быстро летят.

На космических стрелах было предусмотрено даже оперение – поворотные крылышки для управления полетом и точного наведения.

А еще «Стрелы Бога» должны были пугать - оглушительно реветь, оказывая психическое воздействие на солдат противника. Перспективы же просматривались такие: возможность поражать ударом свыше любую наземную цель через 15 минут после определения ее координат.

Полный бред все-таки имеется – он начинается со слов «проникнет до 5 километров вглубь земли».

- Ни один предмет – по крайней мере, небольшой - не в состоянии пробить такую толщу, - уверяет эксперт. - Даже метеориты, врывающиеся с огромной скоростью на такое не способны.

Приближающаяся стрела все-таки будет видна – от рения об атмосферу начнет ярко светиться. Скрытно применить такое оружие не получится.

Способен ли взрыв – даже очень сильный – вызвать землетрясение? Уж это точно не факт, а сомнительное предположение.

Вывод: никто по Турции дротиками не стрелял.

Прицеливается кто-нибудь в кого-нибудь

Какова судьба американского «кинетического оружия» неизвестно. Эксперты же не скрывали, что разместить такое в космосе будет непомерно дорого. Пусть и эффективно.

Англичане одно время собирались метать дротики поменьше американских – метровые. И не из космоса, а с Земли. Точнее с моря, устанавливая на кораблях так называемые электромагнитные арбалеты. Эти устройства стволами похожи на пушки. Внутри у них расположены катушки с обмотками, которые разгоняют металлические стрелы, словно бы поезд на электромагнитной подушке.

В экспериментах военные метали дротики со скоростью, в семь раз превышающей скорость звука. Ими хотели сбивать даже самолеты - не успевали бы увернуться.

Китайский зонд с «полезной нагрузкой».

В 2020 году появилось фото, на котором виден некий аэростат, с подвешенной к нему обоймой со «стержнями». Из комментариев следует, что аэростат китайский, как и обойма. А фото с испытаний некой установки, копирующей «Стрелы Бога», которые были проведены в Китае в 2018 году.

«Полезная нагрузка» - дротики, которые испытывали китайцы.

Любительские испытания проводили американские энтузиасты, сняли даже видео.

Никто ни разу не заикнулся об идее устраивать с помощью стрел землетрясения. Первенство – у главы Турецкого космического агентства.

Кинетический снаряд пробивает стену.

В 2021 году о «кинетическом оружии» говорил Владимир Путин на совещании в Сочи с представителями Минобороны и оборонно-промышленного комплекса. Ставил его в один ряд с лазерным и гиперзвуковым, называл «настоящим прорывом в области военных технологий». Но что именно имел в виду не уточнил. Скорее всего, электромагнитные пушки.

По здравому разумению, «Стрел Бога» - реально в виде готового к применению оружия - пока ни у кого нет.

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