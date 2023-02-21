Хорхе всемогущий: как частная израильская компания свергала правительства в десятках стран мира

В мире существуют компании, которые под заказ готовы испортить чужие суверенные выборы. Фото: Shutterstock

Консорциум независимых журналистов Forbidden Stories выпустил выдающееся расследование, которое касается самой сути демократических институтов. Итак, группа журналистов прикинувшись помощниками некоего неназванного африканского режима обратилась в частную израильскую пиар-компанию особого назначения с целью заказать у них срыв грядущих выборов. Уже очень интересно: оказывается, существуют компании известные тем, что могут испортить чужие суверенные выборы - что-то такое помнится пару лет назад говорили про американские выборы и русских хакеров.

В процессе переговоров, владелец компании Таль Ханан, отставник израильских спецслужб, представлявшийся на протяжении многомесячных зумов и встреч как «Хорхе», показал свою команду и лихо похвастался той деятельностью, которую они ведут на протяжении более чем 20 лет. Часть из его рассказов удалось верифицировать и из них следует, что продавая дезинформацию, шпионаж, манипулятивные техники в соцсетях и прямое коррупционное размещение материалов в обычных медиа, команде Хорхе удалось исказить результаты 27 выборных кампаний президентского уровня из 33, в которых они участвовали по заказу разнообразных клиентов, коррумпировать несколько крупных СМИ и телеком-компаний, разрушить жизнь и репутацию отдельных жертв.

Команда Хорхе умеет взламывать все без исключения социальные сети и мессенджеры, используя уязвимость протокола SS7. В ходе встреч с журналистами был продемонстрирован взлом телеграм-аккаунта действующего советника одной из кенийских партий на готовящихся там президентских выборах. Эта информация особенно интересна в свете недавних откровений бывшего израильского премьер-министра Нафтали Беннета, который рассказал, что со времен коронавируса многие европейские лидеры используют разнообразные мессенджеры для прямого, надеюсь хотя бы не секретного общения.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Фото: ru.wikipedia.org

Он сам лично написал Владимиру Зеленскому по прямому номеру прямо из под стен Кремля о том, что ему нечего опасаться прямой «денацификации». Так же мы знаем что Урсула фон дер Ляйен отдала указание о грандиозных закупках пфайзеровской вакцины прямым сообщением с личного телефона.

Но вернемся к деятельности Команды Хорхе: добытую или сфабрикованную информацию надо распространять, для этого существует программный пакет под названием Advanced Impact Media Solutions или Aims, который автоматизирует централизованный контроль над более чем 39 тысячами поддельных многоуровневых профилей во всех социальных сетях - то есть у каждого бота есть аккаунт в каждой из сетей.

Некоторые из этих профилей также имеют учетные записи в Amazon и Airbnb, Netflix и так далее, а также кредитные карты и биткойн-кошельки. Контент для их многочисленных постов генерирует ИИ по заданному алгоритму с соблюдением определенной интонации, время и поведение тоже полностью имитируют поведение обычных пользователей в сети. Армия ботов разгоняет нужную повестку, никаких реальных морально-этических барьеров у команды нет, отмена выборов, дискредитация лидеров, разжигание беспорядков и гражданского противостояния - это их обычные рабочие инструменты, применяемые повсюду по сходной цене - услуги компании по разным оценкам колеблются от нескольких сот тысяч долларов до 6 или даже 15 миллионов, но ведь и продукт они продают штучный. Но не уникальный. В мире помимо разведок существуют теперь такие частные компании, которые пользуются всем арсеналом технических средств не имея никаких даже призрачных ограничений.

В огромных статьях разобраны десятки примеров работы Команды Хорхе в Кении, Нигерии, Эквадоре, Мексико Франции и даже США. Но полностью проигнорированы моменты когда Таль Ханан говорит что среди ботовских аккаунтов есть и русскоязычные, а часть его команды сидит на Украине. Даже если не именно команда Хорхе, то команда какого-то мистера Икс за небольшие деньги делает ровно то же самое в российско-украинском конфликте и устранить их влияние довольно первоочередная задача. И сделать это может каждый, соблюдая информационную гигиену, не перепечатывая на своих страничках бездумно ту информацию, которую вы лично не можете проверить, даже если она кажется вам совершенно невинной.

Циничные израильские пиарщики в июле 2022, когда шло журналистское расследование, распустили в социальных сетях слух о безвременной кончине звезды тик-тока Эму Эммануэля (страуса) просто, чтобы продемонстрировать возможности своей ботофермы. Хозяйке стоило больших усилий доказать, что страус жив, и она не пытается спекулировать на его смерти.

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