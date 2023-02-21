Романа Костомарова разбил второй инсульт

Роман Костомаров пережил второй инсульт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роман Костомаров пережил второй инсульт. Олимпийский чемпион находится в реанимации. Сепсис не удается остановить. Ему поставлен вторичный менингит.

У Романа Костомарова случился второй инсульт, который привел к закупорке сосудов в мозге. Фигуристу в реанимации при помощи плазмафереза проводили "очистку крови", пишет 112.

"Внутрибольничная инфекция могла усугубить состояние Костомарова. Проблема в обработке помещений и вентиляции, а также синегнойная палочка", - приводит Пятый канал слова источника.

Также появилась информация о том, что фигурист практически не может дышать без ИВЛ. Спортсмену сделали компьютерную томографию. Медики не обнаружили в голове Костомарова сильного отека.

При этом сообщалось, что организм пациента не справляется с жидкостью. Врачи сделали прокол и поставили дренаж для выведения воды. Почки фигуриста работают слабо. Печень страдает и от отека, и от количества лекарств.

Медики предполагают, что отеки - последствия не только неправильной работы почек, но и тромбоза. "Это может быть вызвано потерей белка. Начался процесс катаболизма, то есть, распада всех органов. Учитывая тяжесть состояния, скорее всего, есть общая полиорганная недостаточность, в том числе, почечная недостаточность", - отмечала врач-нефролог Анна Коробкина.