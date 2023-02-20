Анастасию Заворотнюк выписали домой из онкологической клиники

Тяжелобольная Анастасия Заворотнюк провела пять месяцев в онкологической клинике Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С сентября прошлого года тяжелобольная Анастасия Заворотнюк находилась в частной московской клинике, где "прекрасную няню" спасали от последствий глиобластомы головного мозга - это самая агрессивная форма опухоли. Знаменитой пациентке врачи обеспечили комфортные условия и круглосуточный уход: здесь случаем актрисы занимались не только российские, но и зарубежные специалисты, в том числе, профессора и доктора наук из Израиля.

А кроме того, в госпитале разработали и запатентовали свой метод лечения злокачественных опухолей мозга, который позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов с глиобластомой более, чем в два (!) раза. Возможно, именно благодаря этому Анастасия Заворотнюк вот уже четыре года не теряет надежды на выздоровление. Болезнь у артистки обнаружили весной 2019-ого, и тогда оптимистичных прогнозов медики не давали: всего 2% пациентов с таким диагнозом удается прожить до пяти лет.

Между тем, очередная терапия Анастасии Заворотнюк окончена: по данным KP.RU, на днях пациентка покинула стены больницы.

- Её выписали. Заворотнюк забрал домой муж Петр Чернышев, - сообщил наш источник.

Подробностей состояния актрисы лечащие врачи не разглашают, однако, по мнению специалистов, уже один тот факт, что "прекрасная няня" борется за жизнь четыре года, внушает оптимизм.

- Средняя продолжительность жизни у взрослых пациентов с глиобластомой невелика: четыре из пяти больных умирают в первые 1,5 - 2 года с момента постановки диагноза, - говорит врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов. - Один из важнейших вопросов для таких больных - где именно находится опухоль, возможно ли удалить её без остатка. Зачастую это сложно, потому что есть риск негативных последствий - как минимум, инвалидности. Четыре года жизни - это очень хороший результат. Хотя такие пациенты могут быть и полностью излечены, если опухоль удается удалить и удачно провести лучевую терапию, чтобы уничтожить микроскопические остатки.

В 2019 году, когда опухоль у актрисы только обнаружили, врачи описывали определенный регламент лечения: сначала операция, затем лучевая терапия и далее несколько циклов химиотерапии. Оказывается, на сегодняшний день ничего не изменилось.

- Мировой стандарт все тот же: такая последовательность дает наилучший результат, - продолжает онколог. - Конечно, параллельно развиваются экспериментальные подходы, например, различная иммунотерапия. Но клинических исследований, на которые можно было бы опереться, по ним пока нет. По моему опыту, если человек прожил четыре года, врачи применяют не только стандартные методы терапии. С глиобластомой ведь какая история: для этой болезни нет официальной терапии второй линии. Это значит, что если пациенту провели операцию, лучевую и химиотерапию, но у него возник рецидив, стандартной схемы лечения уже не существует. Дальше уже начинается искусство.

Как может чувствовать себя Анастасия Заворотнюк спустя четыре года борьбы с глиобластомой - вопрос открытый.

- Если опухоль занимала полмозга, то, конечно, человек изначально инвалид. А если глиобластома была небольшая и с успехом удалена, то человек ведет обычный образ жизни. И его болезнь заметна не более, чем у пациента, например, с артритом или после инсульта, - отмечает врач. - В целом, качество жизни пациентов с опухолями центральной нервной системы, конечно, снижено, но многие могут себя обслуживать.

Кроме лечения, важна и реабилитация: зачастую она творит настоящие чудеса. И не исключено, что пять месяцев в частной клинике врачи Заворотнюк занимались именно этим.

- Реабилитация - это свежее понятие в нашей стране. Речь идет не только о двигательной, но и когнитивной активности: восстанавливают речь, умение читать, писать, социальную и психологическую адаптацию. Даже виртуальную реальность используют: например, в специальных очках человек глазами "стреляет" в какие-то предметы, чтобы выработать координацию движений. Это целые комплексные программы - совершенно другой мир, который может вернуть пациента к жизни, - уверен Игорь Долгополов.