Рядовой козел, белые юбки и возвращение в 15 век: как выглядят самые необычные почетные караулы в мире

Привычное в России женское ругательство «Все мужики - козлы» в Зимбабве явно не поймут. Их гвардейский козел умен, дисциплинирован и одет по последней военной моде. Фото: © Nehanda Radio

Недавний визит Президента Белоруссии Александра Лукашенко в Зимбабве обратил на себя внимание многих СМИ благодаря одной необычной детали. Вот как о ней рассказывали в новостных лентах: «В аэропорту Лукашенко провожала рота почетного караула с козлом». Конспирологи тут же принялись гадать, какой сигнал этим хотели подать зимбабвийские власти...

На самом деле все проще. Козел - талисман почетного караула этой африканской страны. Такая практика, кстати, существует во многих военизированных подразделениях мира. У козла есть даже специальное звание - «младший рядовой», а зовут его Кумало. И как заявил глава пресс-службы армии Зимбабве Альфиос Макотре, младший рядовой Кумало - самый дисциплинированный солдат во всей стране. Он отлично выдрессирован и способен выполнять многие строевые приемы.

«Комсомолка» вспомнила другие почетные караулы в разных странах мира, которые лучше один раз увидеть.

1. Ватикан

Молодые и холостые

Ватикан. Фото: Grzegorz GALAZKA/Global Look Press

Швейцарская гвардия, несущая охрану Ватикана, насчитывает чуть более сотни человек и отличается униформой, больше подходящей для театрализованного действа, чем для реальной охраны понтифика и Апостольского дворца. Требования к кандидатам: холостой мужчина в возрасте от 19 до 30 лет с паспортом Швейцарии и ростом не менее 1,76 м. Самая распространенная униформа швейцарских гвардейцев синего цвета, а вот всем известная форма в красно-желто-синюю полоску - парадная, ее надевают только тогда, когда охранники выполняют церемониальные обязанности. Ее ввели еще в 1910 году. Каждая униформа сшита по индивидуальным меркам, на ее создание уходит около 30 часов. И как только гвардеец заканчивает службу, его форма уничтожается.

2. Великобритания

Шапки из меха снежного человека

Великобритания Фото: Shutterstock

Английская гвардия («медвежьи шкуры») давно стала символом королевства. Пехотный полк облачен в красные мундиры и черные меховые шапки, которые испокон веков изготавливают из меха медведя барибала. К слову, именно этого медведя часто принимают за снежного человека, поскольку мишка нередко передвигается на задних лапах. В последние годы защитники животных выступали за то, чтобы натуральный мех заменили на искусственный. Но сторонники традиций напоминают, что медвежьи шапки при должном уходе могут прослужить более полувека и не подвержены влиянию погоды. К слову, их вес достигает 3 кг, а высота - 45 см.

3. Республика Фиджи

В белой юбке и сандалиях

Республика Фиджи. Фото: Jared WILTSHIRE/Wikimedia Commons

В форме почетного караула острова Фиджи прослеживается колониальное влияние Британии. Рядовые гвардейцы носят красный китель, напоминающий мундир эпохи королевы Виктории, а офицеры - белые мундиры с золотыми аксельбантами. Отличительный элемент - экстравагантная юбка сулу - дань традиционным нарядам. У рядовых она белого цвета, у старших по званию - черная с красными лампасами. Белая фуражка с золотыми элементами полагается только начальнику почетного караула. Это тоже дань традициям, головной убор имел право надевать только вождь. Завершают образ сандалии. К слову, их в стране носят многие, а дипломаты надевают даже на международные переговоры.

4. Греция

Цокай, как лошадь

Греция Фото: Shutterstock

Эвзоны - спецподразделение греческой армии входит в состав почетного караула, который стоит на посту у памятника Неизвестному солдату в Афинах. Форма эвзонов уходит корнями в историю. Белая юбка с 400 складками символизирует 400-летнюю оккупацию Греции Османской империей и требует 30 метров ткани. Башмаки - царучиа - весят более трех килограммов. В основе обуви не менее 60 гвоздей, которые имитируют звуки боя и цокание лошадей. Черные шелковые помпоны, украшающие царучиа, получаются круглыми благодаря ручной выделке.

5. Болгария

С пером из зоопарка

Болгария Фото: Елена КРИВЯКИНА

К тем, кто претендует на службу в болгарском почетном карауле, предъявляют жесткие требования. Их рост должен быть от 178 до 182 см, а вес - не более 82 кг. На лице - никаких родинок, веснушек или шрамов. Очень важен хороший слух: гвардеец должен слышать шепот на расстоянии 6 метров. Форма меняется в зависимости от времени года. Летом гвардейцы носят белые мундиры с красными витыми позументами и серую шапку, зимой - малиновый мундир с белыми позументами и белую шапку. Шапки украшены орлиным пером, их предоставляет зоопарк Софии. Самый дорогой аксессуар - сапоги, их шьют из дорогостоящей кожи, цена за пару достигает 300 евро. Дополняют образ парадная сабля и сумка для пороха - лядунка.

6. Южная Корея

Назад в XV век

Южная Корея Фото: Shutterstock

Почетный караул Южной Кореи отражает традиции страны. В древности гвардия династии Чосон охраняла ворота Квархвамун - вход в императорский дворец Кёнбоккун. В 1996 году было решено реконструировать историческую церемонию - были восстановлены оригинальная форма, оружие, музыкальные инструменты и знамена гвардии XV - XVI веков.

7. Монголия

В стиле Чингисхана

Монголия Фото: Shutterstock

В ХХ веке форма почетного караула Монголии (он был создан в 1955 году) ничем не отличалась от советской. Служивые были вооружены шашками образца 1927 года и карабинами Симонова. За все это время караул трижды менял форму. Последние преобразования произошли в 2011 году, тогда гвардейцы нарядились в исторические костюмы - красно-синие кафтаны, напоминающие наряд личной гвардии Чингисхана. Форму украшает традиционный национальный орнамент, на плечах имеется общевойсковая нашивка вооруженных сил. На груди - декоративный металлический диск, сменивший средневековый кожаный панцирь. Вместо ботинок - сапоги гутулы с загнутым носком, который выполнял раньше функции шпор. Аксессуарами служат загнутая сабля и золотой шлем.

8. Италия

Римский шлем

Почетный караул в Италии представляет кирасирский полк карабинеров. Их история началась еще в XV веке, а форма лишь отчасти совершенствовалась. Нынешний вид - образец униформы второй половины XIX века. Сейчас кирасиры носят темно-синий мундир с белыми эполетами, белые лосины и черные сапоги выше колена. На голове гвардейцев причудливый золотой шлем с длинным конским хвостом, напоминающий римские шлемы.

Почетный караул в Италии представляет кирасирский полк карабинеров Фото: Shutterstock

9. Индия и Пакистан

У кого нога выше

Индия и Пакистан Фото: Shutterstock

Форма почетного караула Индии и Пакистана примечательна головными уборами. Они украшены «гребнями», напоминающими веер. Но особый интерес вызывает церемония смены караула, которая происходит на границе между странами вблизи индийского города Амритсар. Гвардейцы выстраиваются друг напротив друга и словно выполняют ритуальный танец, выбрасывая вверх ноги - кто выше. Смена караула называется «Церемония вечерней зари» и привлекает множество местных жителей и туристов.

10. Таиланд

Буйство цвета

Таиланд. Фото: Wikimedia Commons

Каждое 2 декабря в Таиланде проходит главный торжественный военный парад - вынос знамени, который привлекает тысячи туристов со всего мира. И немудрено: такого буйства красок не встретишь больше ни в одной армии планеты. Каждый род войск (всего их 13) носит мундиры особого цвета - от лимонно-желтых до сиреневых, а «вишенкой на торте» являются пробковые шлемы с перьями (тоже, разумеется, «фирменной» раскраски). Для иностранцев такая униформа выглядит непривычно, но сами тайцы с огромным уважением относятся к военным традициям своей страны, которая - единственная в Юго-Восточной Азии! - никогда не была ничьей колонией.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Аналог вечернего платья или смокинга»

- Вычурность и непрактичность формы почетных караулов - это дань историческим традициям, - отмечает Людмила Алябьева, академический директор аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ, шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура». - Парадную униформу можно сравнить с вечерним платьем или мужским смокингом, поскольку она сохраняет непрактичные элементы и носит скорее представительский характер. Такая зрелищность и театральность являются способом подчеркнуть ритуальную значимость момента.