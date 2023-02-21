5 главных составляющих мужского здоровья

Фото: Shutterstock

Сейчас в стране сильному полу уделяется особое внимание. Мужчина в современном обществе — лидер, защитник, главный кормилец, человек, умеющий брать ответственность и за себя, и во многом за своих родных и близких. Опора семьи.

В непростые времена сильному полу приходится быть особенно сильным. Это накладывает и определённые обязанности. В частности, современный тренд: мужчина обязательно должен следить за своим здоровьем. Как психическим, физическим, так и за тем, насколько он силен в постели, — это нужно для осознания себя счастливым, полноценным человеком. Секс — важная часть нашей жизни. Так же как и репродуктивный успех!

Вот простые правила для тех, кто хочет оставаться настоящим мужчиной и мечтает об отцовстве:

1. Говорить о своих проблемах

Научиться спокойно говорить о сложных и деликатных вопросах, не избегать их — вот правильный, рациональный и ответственный выбор настоящего мужчины. Касается ли проблема работы, детей или здоровья — ее надо обсуждать в семье. Не сбегать, не уклоняться от трудного разговора, найти в себе силы проговорить тонкие моменты. Так поступают настоящие мужчины, те самые, которые рулят этим миром, умеют сохранять себя и свою семью. И те, кто действительно хочет стать отцом.

2. Беречь нервы и искать поддержку в семье

Большая тревожность, нервотрепка, стрессы не добавляют гармонии в личной жизни. Срывать злость на близких — плохая идея. Они ваша поддержка. Беречь свои нервы и нервы близких — правильный выбор. Если есть необходимость, вместе обратиться к врачу, психологу, сексологу.

Супруги, которые вместе переживают сложности, вызывают уважение. Из них получаются лучшие родители.

3. Следить за медицинскими трендами

Любознательность — отличное качество настоящих мужчин, следящих за своим здоровьем. Для пациентов с мужским бесплодием широко применяются разнообразные бады (например, «бруди плюс», «бестфертил», «профертил» и т.д.), а сейчас к ним добавились наши, российские инновационные лекарственные разработки на основе пептидов, такие как «фертивелл».

Во всем мире многие медики делают ставки на пептиды. Они не просто «стирают» симптомы, а лечат непосредственно само заболевание, восстанавливают работу органов. И после окончания курса лечения действие может даже усиливаться.

Следите за медицинскими трендами — это важно! И, конечно, выбирайте для себя лучшие и прогрессивные методы лечения.

4. Заниматься спортом

Многие мужчины работают в офисе или дома, сидя. Да и отдыхают лежа на диване... В итоге появляются проблемы со здоровьем, в том числе в половой сфере. Гиподинамия ведет к застоям кровообращения в области малого таза. Любая нагрузка, любое движение, прогулки на свежем воздухе уже полезны! Активное движение учащает сердцебиение, улучшает кровоснабжение организма, «качает» кровь.

5. Находить время на себя

Вы — хозяин своей жизни. Не пускайте ее на самотек.

Обязательно надо уделить внимание своему здоровью, в том числе проблемам в половой сфере, вопросам бесплодия. Они свойственны, как ни странно, руководителям, тем, кто много нервничает и несет большую ответственность. Минимум раз в год надо проходить чекап — проверку состояния организма. Это может быть и обычная диспансеризация. И уж тем более не тянуть с походом к врачу, если что-то заболело, снизилась потенция, ушло половое влечение.