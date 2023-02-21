Семь главных изменений для простых россиян из послания Владимира Путина

Послание президента Федеральному собранию – это в первую очередь программная речь главы страны, где он дает четкие цели развития на ближайший год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Послание президента Федеральному собранию – это в первую очередь программная речь главы страны, где он дает четкие цели развития на ближайший год. И вот, о чем Владимир Путин заявил в этот раз:

УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ

- Минимальный размер оплаты труда в прошлом году был повышен дважды, в сумме почти на 20%. Мы будем и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. С начала года он проиндексирован на 6,3%, предлагаю с января следующего года в добавок к запланированному повышению провести еще одно – на дополнительные 10%. Таким образом МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля.

Отметим, что минимальная зарплата отличается от прожиточного минимума. МРОТ не влияет на социальные субсидии, а только связан с окладами работающих людей. Важно, чтобы власти проследили за выполнением президентского поручения. Дело в том, что в прошлом нанимателей уже ловили на уловках. Людей с полной ставки принудительно переводили на частичную. Формально требование о повышении МРОТ выполнялось, но реально люди на руки продолжали получать столько же. Но это уже детали.

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ СВО

- Предлагаю создать государственный фонд, его задачей станет персональная помощь семьям погибших военнослужащих в СВО. За каждой семьей должен быть закреплен персональный работник. Уже в этом году фонд должен быть развернут во всех регионах России.

Отдельная важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается. Я прошу правительство совместно с комиссией Госсовета по социальной политике, регионами в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы. Работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи – простым, по принципу «одного окна», без казенщины и бюрократии, - заявил Путин.

По понятным причинам, эта инициатива президента коснется только участников спецоперации и их родственников. Судя по всему, отдельный фонд нужен как раз для того, чтобы уменьшить эту самую «казенщину» и «бюрократию».

Дело в том, что сейчас помощь раскидана по разным ведомствам. Что-то делает Минобороны, что-то Социальный фонд, что-то муниципалитеты. Очевидно, все сильно зависит от конкретных исполнителей на местах. Централизация процесса должна будет улучшить поддержку ветеранов.

МАТКАПИТАЛ В НОВЫХ РЕГИОНАХ

- С 1 февраля материнский капитал был проиндексирован на 11,9%. Предлагаю выдавать материнский капитал в новых регионах семьям, где дети родились с 2007 года. То есть, с момента старта программы по всей России. Такое же решение в свое время приняли для жителей Крыма и Севастополя, - напомнил глава страны.

Сейчас сложно оценить, о каком количестве людей и о каких суммах идет речь, и будут ли дополнительные условия в этой программе. Вариантов много.

Согласно осенним планам, в 2023 году на программу всего рассчитывали выделить 550,7 млрд. рублей исходя из того, что за получением маткапитала обратятся около 1,475 млн человек.

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

- Для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе, они всегда смогут обратиться за подключением, - сказал президент.

1 февраля правительство сообщило, что выделит 2,5 млрд рублей 54 регионам для проведения социальной газификации. Трубу до участка или дома тянут бесплатно. А ветераны, малообеспеченные семьи и многодетные родители смогут еще получить помощь до 100 тысяч рублей на проведение газа внутри помещений.

АЛЬТЕРНАТИВА ДЕПОЗИТАМ

- Везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. И у нас так же нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций. Я прошу правительство ускорить внесение в Государственную думу законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля текущего года.

При этом необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов. Напомню, такие вклады граждан в объеме до 1 миллиона 400 тысяч рублей застрахованы государством и их возврат гарантирован. Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму – до 2 миллионов 800 тысяч рублей, - сообщил российский лидер.

Правительство страны явно готовится к тому, чтобы занимать деньги на внутреннем рынке. В ближайшие годы бюджет планируется с дефицитом – уменьшение доходов частично компенсируют привлечением инвестиций.

Скорее всего, людям предложат более высокие проценты, чем у банковских вкладов. Другое дело, что государственные облигации обычно продаются на долгий срок, несколько лет. И досрочно вернуть средства не получится. Деньги с депозита можно снять досрочно в любой момент, если отказаться от полученных процентов.

НОВЫЕ ШКОЛЫ

- Мы запустили большую программу обновления школ. К концу этого года в общей сложности будет приведено в порядок почти 3,5 тысячи школьных зданий. Обращаю внимание, из них большая часть – в сельских территориях. В этом году такая работа также разворачивается в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях, - рассказал российский лидер.

Он напомнил, что к концу 24 года будет суммарно построено 1300 новых школ. В этом году откроют 400 из них. НА программу из бюджета выделено 490 млрд. рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

- Очень важный вопрос о нашей высшей школе. Здесь так же назрели существенные изменения. Предлагаю вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от 4 до 6 лет, при этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.

Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре.

В отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой готовить кадры для научной и преподавательской деятельности.

Владимир Владимирович уточнил, что переход на новую систему не будет быстрым. Сначала правительству и Думе предстоит внести массу поправок в законы об образовании и рынке труда. Президент уточнил, что сначала все надо "продумать".

- У молодежи, у наших граждан должны появиться новые возможности для качественного образования, для трудоустройства, профессионального роста. Повторю еще раз – возможности, а не проблемы, - отметил глава страны.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

О ядерном оружии, спецоперации и новых льготах: Что сказал Владимир Путин в послании 21 февраля 2023 - главные тезисы выступления

Опубликованы главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года (подробности)

Полная стенограмма послания Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года

Сайт KP.RU публикует полную стенограмму послания Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года (подробности)

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция выступления президента

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 21 февраля 2023 (подробности)