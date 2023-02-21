Что будет с высшим образованием в России после послания Путина: Болонская система не «легла» на наши традиции

Россия не входила в Болонскую систему, поэтому и выходить оттуда не может Фото: Shutterstock

В послании Федеральному собранию президент России особо остановился на реформе системы высшего образования. Суть реформы глава государства выразил в трех тезисах:

- «Вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от 4 до 6 лет, при этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда».

- «Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре».

- «В отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой готовить кадры для научной и преподавательской деятельности».

Важно, что эти изменения произойдут постепенно. Студенты, которые учатся прямо сейчас по системам бакалавриата и магистратуры, закончат обучение, а ранее выданные дипломы будут признаны безоговорочно.

Таким образом, мы не возвращаемся к советской системе высшего образования, а, по словам президента, «осуществляем синтез всего лучшего». При этом, по словам министра образования и науки Валерия Фалькова, «Россия не входила в Болонскую систему, поэтому и выходить оттуда не может».

Советская система высшего образования – это все-таки главный элемент «лучшего», из которого произойдет «синтез», считают практикующие преподаватели высшей школы.

- По моему мнению, советскую систему и не надо было модернизировать, - говорит профессор физики, легендарный популяризатор науки Владимир Поляков, - Болонская система в ее классическом виде исходит из средневековых традиций и в современном техногенном мире неприменима. По мне, идеальной была система, принятая у нас на Физтехе. Учились шесть лет. Первые четыре года – общеобразовательный курс (математика, физика, химия и так далее). Далее подключались базовые НИИ, куда после окончания базового курса студенты начинали ездить на практику. Сначала на день в неделю, ближе к концу обучения уже на всю неделю. Это сочеталось со специальными, углубленными курсами. В результате через шесть лет мы получали готового специалиста, подкованного и теоретически, и практически.

Болонская система так и не «легла» на наши традиции, уверен Поляков:

- Так и не решили, кто такой бакалавр? Это недоученный ученый или технический специалист вроде выпускника ПТУ? Базовых предметов дать не успеешь. В результате каждый вуз пытался подготовить бакалавра по-своему, а получалось никак.

Не лучше и с магистратурой, говорит Поляков: для аспиранта у него подготовка жидковатая, то есть идти в науку пока не готов. Для производства тоже продукт странный: базовый курс получил фрагментарно, во что-то, однако же, углубился, что это за специалист такой? Не иначе, недоученный инженер! Так что возвращение к советской системе

Но возникает вопрос, зачем в новой системе сохраняется магистратура, каково ее место? Это необходимо, чтобы придать конструкции гибкость, говорит профессор Института образования Ирина Абанкина.

- Россия – одна из немногих стран, которая сохранила жесткие сроки обучения, - говорит Ирина Абанкина.

Мировая практика скорее нацелена на короткие, но глубокие курсы обучения, например рассматриваются варианты 2+2+2 года. России надо было реагировать на эти процессы хотя бы затем, чтобы встроить «советскую» систему специалитета в международные стандарты: ведь нам хотелось бы, чтобы к нам приезжали учиться студенты из других стран, и чтобы наши дипломы также признавались за рубежом.

- Сейчас идет настройка на более гибкие сроки обучения, продолжительность программ диктуется необходимостью подготовки квалифицированных кадров. В этой связи магистратура рассматривается как проектная и научная работа, - объясняет Ирина Абанкина.

Аспирантура – это очень серьезная институция, и «приключение» минимум на четыре года, после чего человек, конечно, становится ученым. Магистратура – более короткие, углубленные курсы, нацеленные на подготовку специалиста под конкретные задачи.

Новая система высшего образования будет гибкой, диверсифицированной, что позволит сохранить поток иностранных студентов (в Россию продолжают ехать студенты из Китая, все больше – из Индии и арабских стран) и сохранит понятное место в международной классификации высшего образования. По такому пути пошел Китай: не вступив формально в Болонскую систему, эта страна ввела у себя бакалавриат и магистратуру.

- Очень важно, что мы получаем возможность развивать магистратуру за счет бюджета – конечно, не повсеместно, а в тех вузах, где есть для этого научная база. Это даст результат и для фундаментальной науки, и для реального сектора, - резюмирует Абанкина.

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