Уникальный случай: Врачи полностью излечили пациента от ВИЧ

Потенциально полностью победить ВИЧ может генная терапия Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи из города Дюссельдорф в Германия заявили об излечении 53-летнего мужчины от ВИЧ, статья опубликована в журнале Nature. Исцеление произошло в результате довольно рискованной операции – пересадки стволовых клеток крови от донора, у которого есть генетическая мутация, отключающая рецептор CCR5. Именно этот рецептор ВИЧ использует для заражения иммунных клеток.

Строго говоря, излечение от ВИЧ при такой операции – это своеобразный дополнительный эффект, поскольку главная мишень здесь – терапия лейкемии, онкологического заболевания клеток крови. Тем не менее, «дюссельдорфский» пациент перестал принимать антиретровирусную терапию еще в 2018-м году. Вплоть до настоящего момента он находится под постоянным наблюдением врачей и ВИЧ к нему пока не вернулся. Это позволяет сказать, что наступила стадия ремиссии. История лечения ВИЧ знает еще несколько подобных случаев. Два пациента с аналогичной историей болезни принято называть «берлинским» и «лондонским». Но возможно ли сделать такой способ лечения от ВИЧ-инфекции доступным и повсеместным? Какие есть научные перспективы в деле победы над ВИЧ? KP.RU спросил у иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно – исследовательской компании Николая Крючкова.

КАК УДАЛОСЬ ВЫЛЕЧИТЬ ОТ ВИЧ ДЮССЕЛЬДОРФСКОГО ПАЦИЕНТА

По сути дела, химиотерапия, которую применяли для лечения лейкемии, убила собственные кроветворные клетки пациента. Это уничтожило его лимфоциты – важные, но не единственные носители ВИЧ. Потом их заменили на новые клетки от донора, относительно невосприимчивого к вирусу иммунодефицита человека.

- Шанс на успех при такой терапии далеко не стопроцентный. Тут должно совпасть очень много условий, в том числе у самого пациента должны быть предпосылки: уже тяжелое онкологическое заболевание. В таком случае мы можем рискнуть, - говорит Николай Крючков. - Проблема излечения от ВИЧ-инфекции заключается в том, что, помимо того, что поражается собственная иммунная система, одновременно идет глубокая встройка вируса в геном человека. Убрать эту проблему потом практически не возможно. А вот сдерживает процесс удается хорошо. Здесь работает антиретровирусная терапия, которая очень эффективна.

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ СЛУЧАЙ ДЛЯ ИЗЛЕЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ВИЧ

ВИЧ – инфицированный человек, это, чаще всего, еще достаточно молодой человек и на момент инфицирования – относительно здоровый. Антиретровирусная терапия практически гарантированно исключает возможность передачи ВИЧ при рождении ребенка. Человек может стабильно жить десятилетиями, если он регулярно и в полном объеме получает лечение.

- А тут мы возьмем и предложим его излечить не со стопроцентным шансом, однако при этом придется полностью убить его кроветворные ткани. В качестве масштабируемой и более доступной технологии эта история не годится, - говорит Николай Крючков. - Есть определенные успехи, отдельные случаи, это хорошо, но дальше требуется еще длительное наблюдение, чтобы понять, что ВИЧ к пациенту действительно не вернется.

КАКОВА ПЕРСПЕКТИВА ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ НАД ВИЧ

Создание вакцин против ВИЧ

К сожалению, последние крупные исследования показали практически отсутствующую эффективность вакцин, направленных на предотвращение заражения ВИЧ в группах риска, среди людей, страдающих от химических зависимостей. Работа в сторону вакцин, которые генерируют иммунный ответ, помогают бороться с болезнью, идет более успешно.

- Предполагаю, что будущее за созданием сложнокомпонентных вакцин от ВИЧ, которые будут применяться по сложной схеме вакцинации. Они будут некоторым образом снижать шансы заразиться и достаточно эффективно замедлять течение инфекции. Но это не будет полным излечением, - говорит Николай Крючков.

Генная терапия

Потенциально полностью победить ВИЧ может генная терапия.

- Если говорить о применении генной терапии для лечения болезней человека, мы находимся еще на ранней стадии развития этой технологии, - отмечает эксперт. - Предстоит пройти еще долгий путь. Пока не понятно, как ВИЧ «выковырнуть» из генома человека так, чтобы сам человек в этом процессе не умер, или ему не был нанесен критический урон.