Устали от шумных соседей: россияне поддержали введение «режима тишины»

Больше половины опрошенных россиян говорят, что живут с шумными соседями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России хотят доработать закон о тишине и установить единое «время тишины» во всех регионах. Теперь с 14:00 до 16:00, а также с 22:00 до 7:00 нельзя будет не только сверлить, но и слушать музыку, петь, танцевать или еще как-то шуметь и беспокоить соседей. Большинство россиян этой инициативе обрадовались, ведь большинству приходится уживаться с довольно шумными соседями. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, больше 40% участников опроса рассказывают, что живут с людьми, которые постоянно нарушают «режим тишины» даже ночью. Так, 21% россиян говорят, что их соседи живут в нескончаемом ремонте, постоянно что-то сверлят, стучат, двигают, роняют и мешают им спокойно отдыхать.

Еще 13% опрошенных говорят, что им попались крикливые соседи: взрослые вечно ругаются, дети плачут и орут, собаки лают, и этот шум и гам не всегда замолкает даже ночью.

«Дети ладно, пусть бегают, плачут, смеются, а вот взрослые дебоширы, конечно, это беда», - говорит участник опроса.

8% жалуются на вечеринки у соседей, рассказывают, что в соседних квартирах часто пьют, играет громкая музыка и бывает много гостей в ночное время.

«Адекватные соседи - великое благо. Это очень чувствительная тема для меня. Сосед выше - тунеядец, алкоголик, с ежедневными ночными гулянками; сосед этажом ниже - бывший зэк, любитель Круга, особенно Владимирского централа, играющего без остановки. Вызов наряда полиции заканчивался вызовом участкового, штрафом 500 рублей и продолжением банкета», - печально рассказывает участница опроса.

Еще 19% говорят, что их соседи шумят в пределах разумного. Случается, конечно, и ремонт, и громкие ссоры, но не часто и только в разрешенное время.

А вот 8% признаются, что шумные соседи – это они сами. Люди осознают, что частенько не дают соседям отдыхать, но ничего менять не планируют.

«Я сама шумный сосед. Шумлю сама, и не обижаюсь на чужие шумы. Жить в муравейнике и ожидать тишины глупо. У меня хорошие соседи», - говорит респондентка.

Остальные опрошенные отмечают, что для них проблем шума не существует. Так, 18% говорят, что у них идеальные соседи, а еще 13% рассказывают, что живут в собственном доме и соседей им не видно и не слышно.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 9,3 тысячи человек.