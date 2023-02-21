"Хватит опираться на мигрантов!": Сергей Степашин оценил слова Путина о подготовке профессионалов

Сергей Степашин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кулуарах Гостиного двора журналисту «КП» довелось пообщаться и с известным общественным и политическим деятелем Сергеем Степашиным…

… - Сергей Вадимович, в выступлении главы государства и в комментарии вице-премьера Марата Хуснуллина на днях прозвучали астрономические цифры ввода жилья, говорилось и о грандиозных программах по линии ЖКХ. Насколько они реальны? Лично перед вами какие задачи поставил сегодня президент? (Сергей Степашин - глава Попечительского совета Фонда развития территорий.)

- Что касается темы жилья, они реальные.

Потому что в прошлом году как раз было введено в строй то количество квадратных метров, которые были указаны в докладе президента.

Это рекордные цифры – 100 миллионов квадратных метров, такого, Саша, не было даже в Советском Союзе при Хрущеве.

Мне приятно, что президент уделил внимание не только стройке как таковой, но и ЖКХ – самой сложной теме.

Он об этом прямо сказал. Сумма астрономическая – 4,5 триллиона рублей на пять лет. (Речь - о средствах, которые будут выделены на эти направления.- А.Г.)

Это означает, что Фонду развития территорий и Минстрою придется потрудиться, и очень серьезно. Я уверен, что это очень важный, мобилищующий стимул.

Самое интересное, что президент говорит об этом сейчас, когда в отношении нас вводятся экономические санкции, когда пытаются нам «рассказать», что «скоро будет уничтожена российская промышленность и экономика». Вот вам и ответ, что сегодня может сделать наша страна.

Я убежден, что мы с этой задачей справимся.

- Марат Хуснуллин очень высоко сегодня в кулуарах Гостиного двора оценил роль Сергея Степашина в организации работы Фонда развития территорий.

- Мы работаем вместе, рука об руку. Я Марата Хуснуллина знаю очень давно, еще с тех пор, когда он был министром строительства Татарстана. Как они обустроили Казань, когда мы отмечали ее 1000-летие!

Я тогда был в Счетной палате (Степашин возглавлял этот контрольный орган. - А.Г.) и был свидетелем того, как они умеют эффективно тратить бюджетные средства.

Мы работаем вместе. Задачи, которые перед нами поставлены, будут выполнены.

Я рад, что и Минстрой, и вице-премьер, курирующий эту отрасль – профессиональные строители, которым не надо рассказывать, что такое стройка.

Они не теоретики, что у нас бывало иногда, и не только в этой сфере.

- Степашин хвалит Хуснуллина, потому что Хуснуллин Степашина хвалит?

- Есть конкретный результат. Потому что нас хвалит президент, а мы хвалим друг друга. (улыбается) Дело, Саш, не в хвальбе.

С другой стороны, почему не дать положительную оценку, если что-то хорошее сделано? Я считаю это нормальным.

Если продолжить разговор о Послании, у меня еще есть ряд других наблюдений.

Раз затронули тему строительства, то мне важно было услышать от президента размышление о том, что нам крайне необходимы сегодня кадры. Не только с высшим образованием. Владимир Путин наконец-то закончил дискуссию по поводу Болонской системы, и твёрдо заявил, что у нас должно быть базовое образование (которое, кстати, получил он и я еще в Советском Союзе.) Важно, что была подчеркнута необходимость подготовки специалистов в колледжах и техникумах.

Колледж – бывшее ПТУ, только название другое. И квалификация другая.

В рамках Общественного совета (Степашин возглавляет Общественный совет Минстроя. - А.Г.) мы ведем серьезнейшую программу «Я – строитель будущего».

У нас даже создан Детский общественный совет. («Комсомольская правда» об этом рассказывала)

Конечно, очень важно сегодня, чтобы как можно больше наших ребят могли приходить и на стройку, осваивать и другие специальности, которые очень важны для промышленности и в целом для экономики страны. Хватит нам опираться на мигрантов! У нас куча разных менеджеров, экономистов, философов, политологов, юристов. А вот тех, кто умеет руками что-то делать, подчас не хватает.

Отметил бы заключительную часть Послания. Все ждали, когда же президент скажет по поводу ядерной составляющей.

- Кстати, что вы об этом думаете?

- Я встречался со многими нашими товарищами перед Посланием, все спрашивали: президент должен что-то ответить тем, кто пытается постоянно поливать грязью нашу страну.

- Вы имеете ввиду…

- Да того же Столтенберга, Ван дер Ляйен и всех остальных господ, заявляющих о том, что главная задача – стратегически уничтожить Россию.

Президент сегодня ответил. Мы выходим из СНВ.

В 1992 году я возглавлял Комитет по обороне и безопасности Верховного Совета. Мы готовили целый пакет рамочных соглашений, в том числе - с американцами, по сокращению стратегических вооружений. Они нас не услышали.

Более того, они против нас объявили настоящую войну. Мы им ответили: имейте в виду, у нас колоссальный стратегический ядерный потенциал. Будьте любезны, прислушайтесь - на всякий случай.

- И чего нам ждать в дальнейшем?

- Я думаю, будет реакция весьма и весьма серьезная на Западе, особенно в США…