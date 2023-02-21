США втихаря проводят ядерные испытания: Почему Россия приостанавливает договор СНВ-3

Россия ставит СНВ-3 «на паузу». Фото: Министерство обороны РФ

Цифра 3 указывает, что Договор перезаключен уже в третий раз (это произошло в 2011-м).

Впервые же документ был подписан еще в 1991 году. Суть его в том, что 2 ядерные державы (СССР/Россия и США) так раздули свои ядерные арсеналы, что могли уничтожить планету несколько раз. Потому решили:

А) Сократить количества ядерного оружия (не более 1500 боеголовок у каждой стороны).

Б) Допускать инспекции противоположной стороны на свои ядерные объекты.

В) СНВ-3 ограничивает и число носителей ядерного оружия (подлодок, бомбардировщиков и ядерных ракет в шахтах).

Американцы постоянно химичили, не допуская наших инспекторов к ядерным объектам. Россияне высказывали претензии и, в конце концов, были вынуждены ответить «взаимностью». А тут заканчивался срок СНВ-3, но Вашингтон не спешил его продлевать. Более того, предложили Москве затолкать в Договор наши новейшие гиперзвуковые ракеты. Кремль не согласился. В самый последний момент СНВ-3 был пролонгирован до 2026 года. Но американцы втихаря проводят ядерные испытания. А замечания России игнорируют.

Потому Россия и ставит СНВ-3 «на паузу».

Прозвучал и еще один важный аргумент. Ядерные арсеналы уже есть не только у США, но и у других стран НАТО (Великобритания и Франция). Их тоже неплохо бы включить в Договор.

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