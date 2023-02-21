«Комсомолка» стала трехкратным лауреатом премии «Digital Communications AWARDS-2023»

Победителем в номинации «СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА&СООБЩЕСТВО — YOUTUBE» стал канал «Комсомольской правды»

Подведены итоги престижного профессионального конкурса - «Digital Communications AWARDS». В премии приняли участие более 60 компаний.

Победителем в номинации «СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА&СООБЩЕСТВО — YOUTUBE» стал канал «Комсомольской правды». В 2022 году он показал взрывной рост. Число наших подписчиков в YouTube выросло за 12 месяцев прошлого года более чем на полмиллиона человек (на 512,4 тысячи). Итого к концу 2022 года число подписчиков канала перевалило за 800 тысяч. И этот рост не останавливается - по данным на 23 февраля 2023 года, у нас уже 913 тысяч подписчиков. Гордимся этим результатом и продолжаем работать! Надеемся, что уже в ближайшие месяцы число наших подписчиков на YouTube превысит миллион!

А победителем в номинации «СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА&СООБЩЕСТВО: Одноклассники» стал проект «Комсомолка» на даче». Весной прошлого года, заметив растущий интерес подписчиков к теме дачных дел, мы запустили цикл полезных онлайн-лекций. Наши эксперты учили подписчиков - как сэкономить на весенних посадках, какие народные средства помогут получить богатый урожай, как сэкономить силы при выращивании огурцов и многому другому. Кстати, в этом году мы планируем продолжить проект! Стартуем уже в апреле!

Проекты «Комсомольской Правды» были отмечены в трех номинациях

Герои «Операции Z» - третий проект, который получил диплом в номинации «DIGITAL-МЕДИА И ИНСТРУМЕНТЫ — ЛОНГРИД». На сегодняшний день это единственный проект в Рунете, где на одной странице собрано более 270 видеоисторий о лучших военнослужащих нашей страны. С момента публикации до сегодняшнего дня лонгрид набрал более 230 тысяч просмотров на сайте KP.RU. А видеоистории проекта собрали в соцсетях «Комсомольской правды» уже более 180 млн просмотров. Эти цифры продолжают расти — ежедневно. Потому что мы будем продолжать проект - столько, сколько будет необходимо поддерживать наших героев.

Премия «Digital Communications AWARDS» - это для нас возможность «сверить часы» с экспертным сообществом. Проанализировать, правильно ли мы понимаем тренды в digital. Корректно ли используем свои возможности в этой сфере. И наш результат на этом конкурсе показывает, что мы движемся в верном направлении, - прокомментировала Александра Лябина, главный редактор видеопродакшена «Комсомольской правды».

СПРАВКА

«Digital Communication AWARDS» - ежегодный профессиональный конкурс, который проводит Ассоциация директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа России. Премия учреждена в целях пропаганды наиболее значимых достижений в области digital-коммуникаций, продвижения продуктов с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов.