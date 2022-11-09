20-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж во второй раз

Дина Немцова. Фото: соцсети.

Дочь покойного политика Бориса Немцова Дина в августе 2020 года вышла замуж за своего друга детства Дмитрия Матевосова. Жених и невеста сыграли пышную свадьбу на Рублевке, а через два месяца еще и обвенчались. Увы, брак молодоженов просуществовал чуть больше полугода. Уже весной 2021 года Дина объявила, что развелась с мужем. После развода она стала реже рассказывать о личной жизни, но как-то упомянула, что познакомилась в соцсетях с молодым человеком, который ей очень понравился.

Вскоре Дина уже называла нового знакомого свои женихом. И вот теперь 20-летняя дочь Немцова ошарашила подписчиков в соцсетях признанием: она вышла замуж во второй раз. Наследница политика опубликовала свое фото с мужем и немного рассказала о нем. Второго супруга Дины зовут Кирилл, он – программист.

- Последние четыре года мои муж Кирилл работал в рыночной аналитике и исследованиях с лидерами финансового и технологического секторов. Я - исполнительным директором в PR TREND. Мы решили, что пора объединить наши маркетинговые и аналитические навыки, поэтому запускаем услугу "Разработка маркетинговой стратегии по релокации бизнеса за 14 дней", - сообщила девушка.

Второй муж Немцовой Кирилл - программист. Фото: соцсети.

Подписчики Немцовой поздравляют ее в соцсетях. Дина в ответ поблагодарила фолловеров за теплые слова.

Предыдущим мужем Немцовой стал студент МГУ. Дина и Дмитрий встречались несколько лет, прежде чем расписались.

- Мое 19-летие началось с решения развестись. 31 марта в 20:30 я плакала, в 23:40 делала макияж, чтобы хоть как-то собраться, а 1 апреля в 0:00 я задувала свечи, зная, что следующий год жизни будет совершенно иным. Неопределенность пугала, - рассказывала в соцсетях дочь политика.

По словам девушки, она искренне старалась, чтобы их брак был идеальным, однако ее избранник совершил поступок, который она не смогла ему простить.

- Мы расстаёмся, потому что есть вещи, которые в моем понимании с браком несовместимы. Их уже никак не исправить. Вся семья меня поддержала. Я смирилась и поняла, что нужно уходить, - сообщила тогда Немцова.

Дина Немцова вышла замуж за своего друга детства Дмитрия Матевосова в августе 2020 года. Фото: соцсети.

Сам Дмитрий так и не понял, в чем он провинился. Супругам не удалось сохранить дружеские отношения, но на сам факт брака с Диной Дмитрий смотрит позитивно.

- Мы с Диной развелись. Почему? Как у всех: не совпали, не сложилось и так далее. Но хорошо, что быстро это поняли. Точнее, она поняла, а я просто согласился, о чем ни капельки не жалею. Мы с ней действительно оказались очень разными, и у нас разные взгляды на институт семьи, Я так скажу: 240 дней брака были хорошими, два дня — плохими. 2/240 - меньше одного процента. Так что все супер,- считает экс-супруг Немцовой.

Дина Немцова учится в Британской высшей школе дизайна. Обучение проходит в Москве, но полностью на английском языке. Дина и ее брат Антон – дети владелицы пиар-агентства Екатерины Одинцовой и политика Бориса Немцова. Их родители никогда не были в браке (на момент отношений с Екатериной Борис был женат), однако бывший вице-премьер России признал и сына, и дочь.