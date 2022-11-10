В России создали систему анализа мобильных сетей, которая сообщает о проблемах еще до сигналов от клиентов

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Разработчики технического блока компании «Вымпелком» (билайн) представили систему «Виртуальный эксперт по качеству». Она круглосуточно автоматически анализирует мобильные сети по 30 параметрам. Алгоритм предсказывает возникновение проблемы еще до первых обращений абонентов.

Информацию система отправляет специалистам и контролирует процесс устранения. «Виртуальный эксперт по качеству» разработан на основе алгоритмов машинного обучения. Это методы искусственного интеллекта, которые изучают сходные задачи, а затем на основе этого строят дальнейшую работу. За счет обучения программа научилась предсказывать количество обращений от клиентов по тому или иному инциденту — на основе истории сопоставления жалоб и деградаций (т. е. «ухудшений» в работе сети) за предыдущий год. Так оператор сможет минимизировать влияние сбоев на качество работы сети.

— Это позволяет с высокой точностью предсказывать масштабы проблем и сбоев, а также целенаправленно и точечно тратить имеющиеся ресурсы на их устранение, что сегодня крайне важно. Система помогает поддерживать и улучшать качество работы сети и, как следствие, сокращать количество локаций, в которых абоненты не получают качественный сервис, — объясняет директор по эксплуатации сети ПАО «Вымпелком» Алексей Казаев.

«Виртуальный эксперт по качеству» рассчитывает так называемый уровень здоровья как для всей сети билайн, так и для каждого филиала в отдельности. Под контролем системы несколько сотен тысяч элементов. Например, алгоритм может выявить проблемные базовые станции, сгруппировать объекты с единой проблемой и разделить элементы инфраструктуры по восьми типам влияния на абонентский сервис.

На текущий момент система проработала год в тестовом режиме. Она ежедневно выявляла порядка двух с половиной тысяч потенциальных жалоб. Специалисты техблока «Вымпелкома» говорят, что точность «помощника» около 70%. Сейчас программа готовится работать с более дискретными данными статистики — они поступают ежечасно. Работа повысит точность и оперативность предсказаний. Значит, уменьшится время, которое тратится на обнаружение и устранение проблем.