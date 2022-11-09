9 ноября в ДТП умер замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Фото: Владимир Бондаренко/ТАСС

Умер замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он попал в ДТП 9 ноября 2022. Факт гибели своего заместителя подтвердил губернатор региона Владимир Сальдо.

Работая на сентябрьском референдуме, я несколько раз просил его о большом интервью. Кирилл улыбался, говорил, что, конечно, обязательно обстоятельно поговорит с «Комсомолкой», ( а комментарии для Радио «КП» по телефону он давал регулярно), но — после того, как схлынет напряжение референдума.

Плебисцит прошел успешно. Напряжение, как тогда казалось, на время схлынуло. Но Стремоусов вместе с губернатором отбыл в Москву. Большого разговора так и не получилось.

В Херсоне мы пересекались на голосовании в Морской академии, на подсчете голосов в присутствии иностранных наблюдателей, в закрытом от посторонних дворе администрации — он всегда излучал уверенность в том, что все должно быть хорошо.

У него была причудливая биография. Кто-то называл ее скандальной. Уроженец Донбасса с дипломом Западноукраинского нацуниверситета, 15 лет назад он возглавил в Киеве комитет рыбного хозяйства, который неожиданно бросил ради работы в Херсоне, а потом уехал в США, где путешествовал автостопом по всей Америке и собирал материал для книги. Вернувшись в Херсон, организовывал «Русские пробежки», поддерживал Януковича и Медведчука, позже Социалистическую партию Украины, в 2014-м проводил митинги против Майдана. Баллотировался в мэры Херсона и в Раду ( не слишком успешно), участвовал в конфликтах ( в том числе с сотрудниками полиции) с использованием оружия, рассказывал всю правду о ковиде и биолабораториях США на Украине.

В марте 2022-го был в числе самых активных участников создания Комитета спасения за мир и порядок. В апреле стал заместителем главы военно-гражданской администрации региона.

Именно Стремоусов первым (почти всегда) все эти месяцы от лица администрации, (но, скорее, в первую очередь, от себя) рассказывал о том, что произошло в Херсонской области — на фронте, в областном центре, в тылу. Однажды извинился за поспешно выданную и не проверенную информацию. Но это было, пожалуй, исключением из правил.

Еще утром 9 ноября он сообщил об отбитой атаке ВСУ в районе многострадальной Снигиревки. И это было его последнее видео. Днем стало известно о его гибели в результате ДТП. Ему было 45 лет.