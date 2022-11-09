Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Кирилла Стремоусова Фото: из социальной сети

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил факт гибели заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова в ДТП под Геническом. Об этом он сообщи в своем телеграм-канале.

"Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП. Кирилл был одним из самым ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области", - пишет врио Губернатора.

Он пообещал позаботиться о родных и близких погибшего заместителя. По его словам, Стремоусов был многодетным отцом. У него пятеро детей, и семья ожидала рождение шестого. "Сложно будет говорить о трагедии", - подчеркнул Сальдо.

"Он (Стремоусов) работал без автомата. Он работал своим словом и умением говорить. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Он бывал и на территории области, и в самом Херсоне. И где бы он не появлялся - он чисто и искренне говорил о том, что происходит. Мало таких людей, которые умеют донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно", - соболезнует врио главы Херсонской области.

Ранее соболезнования выразил глава Крыма Сергей Аксенов: "Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов. Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком", - сказал он, пообещав также поддержать семью Стремоусова.