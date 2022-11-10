Виктория Боня рассказала, сколько она тратит в месяц на жизнь в Монако

Виктория Боня. Фото: соцсети.

Виктория Боня уже давно осела в Монако: здесь живет ее бывший гражданский муж и отец ее дочери Анджелины Алекс Смерфит. Не желая лишать дочь общения с отцом, телеведущая десять лет назад поселилась в Монте-Карло. 42-летняя Боня не раз говорила, что Алекс, хоть и является сыном ирландского миллиардера, оплачивает расходы на дочь по минимуму. В частности, он платит за кружки Анджелины – и на этом практически все. На все остальное Боня зарабатывает сама. В соцсетях телеведущая рассказала, какая сумма у нее уходит в месяц на жизнь в Монако.

Боня говорит, что благодаря своему заработку в соцсетях она может позволить себе жить за границей на широкую ногу. За месяц она тратит не меньше 15 тысяч евро (около 912 тысяч рублей). Эти деньги уходят на аренду жилья, оплату частной школы дочери, оплату бытовых нужд, путешествия и шопинг.

- Сколько я трачу в месяц? Все зависит от того, чем я занимаюсь. Опять же, это мой образ жизни, а кто-то живет на меньшую сумму денег. Недавно я подарила маме машину. Она так довольна, да и я счастлива от того, что могу подарить ей машину, - рассказала Вика подписчикам.

По словам Бони, ее бывший довольно скуп и все траты скрупулезно делит пополам. Виктория отмечает, что она не гонится за богатыми женихами – ей не важен материальный статус ее возлюбленного. Главное, чтоб, как говорится, человек был хороший.

- Все считают, что я с какими-то олигархами встречаюсь. Нет, мне кажется, это такие люди, которые не принадлежат себе, а я человек, который любит внимание. Поэтому для меня – это в первую очередь человеческие отношения, - заявила Боня.

Сейчас Виктория счастлива в новых отношениях. Имя своего избранника модель не называет. Ее возлюбленный, скорее всего, выходец из России. Известно, что он достаточно состоятельный. Телеведущая рассказывала, что именно он оплатил ее экспедицию в Гималаи. Поездка в Непал обошлась недешево. По словам Бони, за поход, перелет, снаряжение и прочее она выложила более 50 тысяч евро.