Сенсационные находки сделали российские археологи в Новгороде: Рунические надписи и посуда из средневековой «Икеи»

Археологи достали из земли несколько предметов с руническими надписями Фото: Юлия АЛЕХИНА

Археологи Новгородского государственного музея-заповедника, Института археологии РАН и Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого рассказали о сенсационных результатах раскопок в Великом Новгороде в сезоне 2022 года.

Работали учёные на Иоанновском раскопе. И искали в первую очередь Немецкий двор - место, где жили иностранные купцы. В средние века их в Новгороде было много, город процветал, торговал со многими странами Европы.

Европейские купцы основали в Новгороде сначала Готский двор (и он известен историкам давно), а потом Немецкий. До сих пор даже точное место, где он располагался, было загадкой. В этом году нашли!

Если смотреть на современную карту Великого Новгорода - между улицами Большая Московская, Ильина, Михайлова и Никольская. В XII - XVI веках

здесь был один из крупнейших торговых и финансовых центров Европы, наравне с Лондоном, Бергеном и Брюгге - другими факториями Ганзы, мощнейшего торгового союза своего времени.

Как жили средневековые экспаты с Запада в древнерусском городе? Отлично, судя по находкам археологов. Если из керамической посуды немецкого производства и деревянных мисок (дешевая европейская массовая посуда тех времён, своего рода «Икея»). Щеголяли в бронзовых пряжках и перстнях с геральдическими надписями. Хвастались друг перед другом железными ножи с клеймами и гребнями из рога. Носили ажурную кожаную обувь.

Плотность находок ученые называют «выдающейся»: до 100 предметов на одном 10-сантиметровом пласту. Всего на раскопе площадью 72 кв. м собрано около 4 тысяч находок, с удивлением признают в Институте археологии РАН.

- Ганзейцы приезжали с товаром большими группами и жили в Новгороде по полгода. «Зимние гости» добирались осенью на санях по дорогам, а «летние» – на кораблях по воде через Балтийское море, Неву, Ладожское озеро и Волхов, - объяснил заместитель директора Института археологии РАН, член-корреспондент РАН Петр Гайдуков. Получается, как и в современных магазинах, у купцов были зимние и летние коллекции. Интересно, устраивали ли они сезонные распродажи?

И, пожалуй, главная сенсация - после собственно находки Немецкого двора. Археологи достали из земли несколько предметов с руническими надписями. В отличие от берестяных грамот, написанных на древнерусском языке, скандинавские руны для Новгорода - редчайшее сокровище. Единственная до сих пор находка была сделана в 1958 году в Неревском раскопе. Свиная кость с футарком, руническим алфавитом.

Сейчас нашли игрушечный меч, вырезанный из сосны. На лезвии отлично видны восемь рун. «Целый год» - так прочитали их специалисты. И определили, что относятся они к датскому варианту рунического алфавита. Скорее всего, один из «летних гостей» задержался в Новгороде еще и на зиму, на целый год, предполагает Пётр Гайдуков.

Руны, напомним, использовали на территории современных стран северной Европы - Швеции, Норвегии, Дании, Исландии и Гренландии. Там древние артефакты с руническими надписями находят в изобилии. И если для Новгороде руны - большая редкость, то другие предметы с явно скандинавскими корнями археологам уже встречались. Украшения и детали конской упряжи, оружие и игральные шашки.