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10 ноября 2022 13:50

В Херсоне снимают флаги – чтобы не достались врагу: вся правда об отводе российских войск на левый берег Днепра

Военкор Александр Коц рассказал, что происходило в Херсоне за два часа до отвода российских войск на левый берег Днепра
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Эвакуация жителей официально закончилась пару дней назад

Эвакуация жителей официально закончилась пару дней назад

Фото: Александр КОЦ

Жизнь в Херсоне теплится пятнами - там, где есть электричество. Там, где его нет, люди опасаются, что со скорыми зимними «минусами» будет выморожена вся отопительная система.

- А вон, глянь, флаг! – тормозим у здания Горсовета. На флагштоке еле колышется на ветру триколор.

Вспоминаем видео с «той стороны», на которых боевики ВСУ срывали наши флаги в харьковской области, изощренно глумясь над российским государственным символом. Молча достаю инструменты из багажника, коллега откручивает болты у основания флагштока, снимаем флаг. Для порядка составляем акт: «Мы, ниже подписавшиеся, 9 октября 2022 года сняли флаг Российской Федерации, чтобы над ним не надругались вошедшие в город вооруженные формирования Украины. Госсимвол будет возвращен представителям власти Херсона после его освобождения». Дата, подписи.

Улицы Херсона опустели

Улицы Херсона опустели

Фото: Александр КОЦ

Еще один триколор замечаем над зданием неподалеку. Перелезаем через ворота во двор. Черный ход открыт – кто-то уже выломал дверь. Захожу внутрь, сверху чьи-то шаги. Мародеры? И тут на меня скатывается увалень в очках.

- Вы кто?

- Мы тут живем, - сбивает он с толку.

- Люди с оружием в здании есть?

- Нет.

- Где выход на крышу?

- Вы за флагом? – спрашивает он меня. – Я тут с мамой живу. Пойдемте провожу.

Через чердак вылезаем на крышу, составляем очередной акт, снимаем флаг, аккуратно сворачивая его. Спускаемся вниз.

Фото: REUTERS

- Давайте мы вас увезем, - отвечаем. – Собирайте вещи, и идемте с нами.

- Куда?

- На левый берег. Собирайте вещи, лучше уехать. Времени очень мало.

- Мы останемся, - наотрез отказываются они.

Редкие прохожие

Редкие прохожие

Фото: REUTERS

Прыгаем в машину и мчим в сторону переправы.

- Мы вчера залезли флаг с Академии снимать, - говорят мужики на паромной переправе. – Так там работяги местные подошли, еще два аккуратно сложенных флага нам отдали.

Выезжаем на левый берег. Никакой суеты и столпотворения здесь нет. Эвакуация жителей официально закончилась пару дней назад. А до объявления об отводе войск на восточную сторону Днепра оставалось несколько часов...

До объявления об отводе войск на восточную сторону Днепра оставалось несколько часов

До объявления об отводе войск на восточную сторону Днепра оставалось несколько часов

Фото: Александр КОЦ

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