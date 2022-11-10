Почти 60% россиян верят в загробную жизнь

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опубликованы новые доказательства существования загробного мира. Ученые из США провели масштабное исследование с участием людей, переживших клиническую смерть, и убедились в бессмертии души. Однако, согласно результатам опроса сайта KP.RU, далеко не все россияне готовы поверить этому утверждению.

Так, в существование мира иного верят только 49% участников опроса. По их мнению, душа бессмертна, и после смерти тела она продолжает свой путь.

«Даже те, кто не верит, в момент опасности вспоминают о Боге. Вроде и нет его, а что если все-таки есть?», - говорит участница опроса.

«Душа вечна и после смерти человека должна же она куда-то попадать», - отмечает другой.

Еще 10% опрошенных говорят, что верят в земное перерождение души. Не спроста же существует ощущение дежавю, да и без него очевидно, что есть люди более мудрые и опытные, а все от того, что живут уже не в первый раз, уверены респонденты.

19% опрошенных отмечают, что затрудняются ответить. По их мнению, возможно все, но узнать, наверняка, это, вряд ли у кого-то получится, полагают участники опроса.

«Будем там, тогда и узнаем», - философствуют респонденты.

А вот пятая часть россиян заявили, что, по их мнению, после смерти ничего нет. Опрошенные не верят в существование души и, тем более, загробного мира. По их словам, вся наша жизнь, все чувства и переживания – просто совокупность химических реакций, и все это объясняется наукой.

А вот оставшиеся 2% выбрали вариант «другое» и заявили, что в своем видении они находятся где-то между верой и рациональность. К примеру, они верят в закон сохранения энергии, а значит, если человек умирает, то энергия, управлявшая телом должна куда-то девать. Только вот что это за энергия и куда она уходит – вопрос.

«Кто знает, все что действительно можно доказать, это «закон сохранения энергии». Никто не скажет, что происходит после смерти, да и неважно это, нельзя такое знать человеку. Но вот в сохранение энергии я верю, а все остальное пустые домыслы», - говорит участница опроса.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 10,3 тысячи человек.