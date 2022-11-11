Этнографический диктант написали 4 миллиона человек

Свои знания о народах России проверяли жители всех регионов страны. Фото: Павел ЛЬВОВ/РИА Новости

Утром 3 ноября в России и многих странах зарубежья открылись тысячи площадок, на которые пришли люди, которым интересны история, культура и традиции российских народов. Пришли, чтобы проверить свои познания, ответив на 30 вопросов Большого этнографического диктанта.

- Каждый год мы проводим диктант накануне Дня народного единства, - сказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. - Этот праздник с каждым годом обретает новые смыслы, давно перестав быть просто еще одним выходным днем. А в сегодняшней ситуации мы понимаем: только объединившись, только почувствовав себя единой страной, единым народом, мы сможем преодолеть все трудности. То же самое происходит и с нашим этнографическим диктантом: он идет в ногу со страной и временем. В сегодняшнем диктанте впервые появились вопросы, посвященные как событиям новейшей истории Российской Федерации, так и многовековой давности - принятию ислама Волжской Булгарией, крещению Алании. В прошлом году в диктанте приняли участие представители 95 стран. Очень интересно проанализировать, как пройдет акция в этом году, несмотря на колоссальное, оголтелое внешнее влияние на нашу страну.

В Москве главной площадкой Этнодиктанта стал конгресс-холл Центра международной торговли, где в эти дни шли пленарные заседания и сессии форума «Народы России». Зал был полон. На диктант приехали представители ФАДН России, Дома народов России, органов власти, национальных организаций, а также кибер-волонтеры из московской школы № 1363. Кстати, киберволонтерство - новый образовательный проект Дома народов России, поддержанный Федеральным агентством по делам национальностей. Ребят знакомят с национальной политикой, учат освещать проекты на национальную тематику, работать с социальными сетями, а также взаимодействовать с национально-культурными организациями в режиме онлайн. Лучшие выпускники будут освещать проекты на национальную тематику в региональных Домах дружбы: вести социальные сети, сайты, формировать интересные рубрики. Работа на форуме и диктанте стала их профессиональным крещением.

Диктант стартовал в 10.00. Вопросы со сцены диктовал актер и писатель Иван Охлобыстин.

- Надо же! Вы это знали? И я не знал! - комментировал он некоторые вопросы. Действительно, были среди них такие, что невольно хотелось заглянуть в телефон-шпаргалку. Да и многие ли в курсе того, что золотое соёмбо - символ вечной жизни - есть на флаге и гербе одной из республик России? Или какой российский город называют городом «миллиона роз»? Впрочем, были и вопросы, ответ на которые лежал скорее в плоскости арифметики. Например, в каком веке Волжская Булгария приняла ислам, если в этом году отмечается 1100-летие с этой даты?

Так писали диктант на борту ледокола «Владивосток». Фото: Павел ЛЬВОВ/РИА Новости

Через 45 минут Иван Охлобыстин закончил диктовку, и все сдали заполненные листы с ответами.

Одним из участников диктанта стал актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов:

- Что-то знал наверняка, но некоторые вопросы меня озадачили. На них пытался отвечать по наитию. Например, какой запрет был у адыгов, чтобы общение молодежи во время танцев проходило без конфликтов? Я ответил, что не надо приглашать девушку на танец. Возможно, ошибся. В любом случае получилось очень интересное путешествие по нашей стране, традициям ее народов. И главное: здесь мы, люди из разных регионов страны, были вместе и делали одно дело. А то, что делается сообща, сближает. Особенно это важно сейчас, когда идет специальная военная операция.

Этнодиктант проходил еще и в режиме онлайн, на ресурсе miretno.ru. На этом сайте можно было ответить на вопросы в онлайн-формате до 8 ноября и сразу же сопоставить свои знания с правильными ответами.

Как это было Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ТАК И СКАЗАЛ

Заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов:

- Мы видим неуклонно растущий интерес к этнографическому диктанту. А это говорит о том, что у людей есть большой, искренний интерес к своей истории, своей культуре и культуре народов, населяющих нашу великую Россию. Это стремление узнать больше, несомненно, сближает всех нас и способствует укреплению единства российской нации. Чем больше наши люди, а особенно молодежь, будут знать историю России, историю других народов, наши традиционные духовные ценности, тем крепче будет дружба между народами нашей страны.