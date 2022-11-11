«Народы России» встретились в Москве

Все 193 народа нашей страны сливаются в единую нацию. Фото: Илья НАЙМУШИН/РИА Новости

Он стал одним из главных мероприятий в сфере государственной национальной политики страны.

Одна из основных задач Форума - выработка эффективных механизмов укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства российской нации, межнационального и межрелигиозного мира и согласия, налаживание эффективных коммуникаций между регионами. В нем приняли участие представители органов государственной власти и общественных объединений всех субъектов Российской Федерации. Участники обсудили вопросы укрепления единства российского общества и межнационального согласия, сохранения языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Даже представители самой малой народности чувствуют себя в самом большом городе страны как дома.

Как отметил заместитель руководителя администрации президента Магомед Магомедов, за последние годы создан серьезный фундамент для укрепления межнационального мира и согласия. Он привел данные: в 2012 году только половина россиян были удовлетворены межнациональными отношениями в стране, а сейчас - уже около 80 процентов. По его мнению, такой серьезный фундамент выдержит все испытания, с которыми сейчас сталкивается страна, когда один из ударов для дестабилизации внутри России наносится именно в сфере межнациональных отношений.

В том же выступлении заместитель руководителя АП отметил и недоработки. В частности, он указал на проблему детей мигрантов: из них лишь 30 - 40 процентов охвачены российским школьным образованием, остальные - «вне сфер внимания» государства. «В перспективе большинство из этих детей - это наши будущие граждане, - подчеркнул он. - Мы не можем допустить их анклавного образования и воспитания... Такая ситуация недопустима, и главой государства уже даны соответствующие поручения». В то же время, по словам Магомеда Магомедова, должно быть четкое понимание: все граждане и гости России обязаны соблюдать Конституцию и законы страны.

На Форуме обсуждались тенденции, проблемы и задачи государственной национальной политики, синхронизация действий в ее реализации.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СПРАВКА

В России к коренным малочисленным народам относятся этносы численностью не более 50 тысяч человек, которые проживают в местах своего исторического расселения, в большинстве своем ведут традиционный образ жизни и традиционную хозяйственную деятельность, сохраняют свой язык, обычаи и промыслы и осознают себя как отдельный народ. Как правило, это сельские жители труднодоступных районов севера европейской части страны, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

Всего в России - 47 малочисленных народов, общая численность которых - 316 тысяч человек (согласно Всероссийской переписи 2010 года). Причем 40 народов или чуть менее 285 тысяч человек - это коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Игорь Баринов на форуме «Народы России».

Игорь Баринов: Несмотря на усилия извне, российское общество сплотилось.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей рассказал о процессах, происходящих в стране в связи с вхождением в состав Российской Федерации четырех новых субъектов.

- Сегодня необходима ускоренная интеграция в общероссийское пространство Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, в том числе и в сфере межнациональных и конфессиональных отношений.

На первое место я бы поставил задачу утверждения на уровне общественного сознания идеи этнической, культурной и исторической общности русского и украинского народов. Донецкая и Луганская Народные Республики 30 лет находились в другом информационном пространстве, где их жителям пытались вбить в голову совершенно другие тезисы. Поэтому нам предстоит достаточно большая и достаточно серьезная работа, чтобы все поставить на свои места, в первую очередь в головах молодых людей.

Сейчас в условиях противостояния с коллективным Западом наши враги прилагают все усилия, чтобы расколоть российское общество, нанося удар в первую очередь по его духовной основе. Серьезным вызовом является церковный раскол православия, спровоцированный и поддержанный Западом, выразившийся в провозглашении так называемой Православной церкви Украины, ведущей открытую антироссийскую пропаганду. Особая опасность связана с неоязыческими культами.

Эксперты говорят о колонизации информационного пространства коллективным Западом. Сейчас открыто заявляется о том, что попытки вмешательства во внутренние дела России будут продолжены, а их вектор будет направлен на разжигание межнациональной розни и внушение ряду народов того, что их угнетают. Несмотря на все эти усилия, они находят слабый отклик в российском обществе. Исходя из данных социологических опросов, можно говорить, что сейчас, наоборот, происходит определенная консолидация, сплочение представителей всех народов нашей страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Магомед Магомедов

Заместитель руководителя администрации Президента России Магомед Магомедов:

- Против нашей страны ведется открытая, жесткая политика. Антироссийская политика... С официальных трибун на Западе звучат заявления о необходимости разделения Российской Федерации на как можно большее число мелких государств. В первую очередь по национальному признаку. Мы должны этому очень жестко противостоять.

«Ничего для нас - без нас»

На Саммите были оглашены новые законодательные инициативы о льготах коренным малочисленным народам.

В рамках Форума прошел Саммит коренных малочисленных народов Арктики, который собрал представителей 40 этносов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это мероприятие входит в план председательства России в Арктическом совете в 2021 - 2023 годах и приурочено к Международному десятилетию языков коренных народов.

- До саммита были и другие мероприятия с участием Федерального агентства, - говорит заместитель руководителя ФАДН России Станислав Бедкин. - Например, недавно в Мурманске мы обсуждали государственно-частное партнерство в интересах коренных малочисленных народов. Кроме того, мы много работали над совершенствованием законодательства в этой сфере. Поэтому саммит - хороший повод подвести итоги, наметить вопросы для дальнейшей работы. Здесь мы стараемся следовать девизу, который объявлен ООН в отношении коренных народов: «Ничего для нас - без нас».

Специальный представитель российского представительства в Арктическом совете по вопросам коренных народов и сотрудничества по линии регионов Михаил Погодаев и зав. кафедрой ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека в арктических регионах в условиях изменения климата» СВФУ, д. п. н. Анатолий Жожиков рассказали о реализации проекта по цифровизации языкового и культурного наследия народов Арктики. Он реализуется в Республике Саха (Якутия), но, по словам Михаила Погодаева, это не региональный проект: территория республики - своеобразный «полигон», на котором создается цифровая геоинформационная карта с отображением мест жительства пяти коренных малочисленных народов республики, информации об их культуре и языке. Все это должно выйти на федеральный уровень - остальные регионы должны создать свои ГИС-карты, которые со временем предстанут в объединенном формате общероссийского многоязычного портала.

Как рассказал Михаил Погодаев, сейчас участники проекта собирают и записывают на цифровые носители элементы языка и культуры малочисленных народов Якутии и планируют две экспедиции к местам их жительства, чтобы получить максимальный объем информации.

Ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов представил еще один проект - Интерактивный атлас коренных малочисленных народов Арктики. Это цифровой портрет малочисленных народов, в котором собраны сведения об истории и культуре, местах традиционного проживания, фольклоре и особенностях языков.

Фотография Андрея Смольникова «Родина моя - Абазиния» заняла второе место на конкурсе «Русская цивилизация» в номинации «Традиции большой страны».

Участники саммита также поделились опытом в решении такого проблемного вопроса, как регистрация по месту жительства ведущих кочевой образ жизни представителей коренных народов, обсудили вопросы социально-экономического развития коренных малочисленных народов, возможные изменения законодательства.

ФАДН России уже реализовало ряд законодательных инициатив, направленных на то, чтобы сделать систему подтверждения права на получение льгот и государственных гарантий, в том числе квот на использование биологических ресурсов представителями малых народов, прозрачной и понятной. Например, создан единый реестр, выписка из которого станет основным подтверждающим документом на получение преференций. Эту инициативу поддержала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

- Соблюдение прав коренных малочисленных народов, их социально-экономическое развитие, защита исконной среды их обитания и традиционного образа жизни и совершенствование законодательства в их интересах являются приоритетом государственной национальной политики нашей страны, - отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. - Безусловно, есть открытые вопросы, требующие коллективного и конструктивного обсуждения с привлечением органов власти, общественных организаций, бизнеса и экспертного сообщества. Я уверен, что саммит позволит нам наметить перспективные пути модернизации жизнеобеспечения, развития предпринимательского потенциала коренных малочисленных народов, их трансграничного сотрудничества. Я надеюсь, что наши встречи, наши совместные усилия дадут серьезный и позитивный результат и мы сделаем жизнь наших коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока более комфортной.