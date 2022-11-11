О России объективно

Гран-при. Александр СТРЕЛЬЧУК «Осенняя Истра».

Велика Россия, и в каждой ее точке фотограф - будь то профессионал или любитель, человек в возрасте или ребенок - найдут, на что навести объектив. Эти «точки красоты» неисчерпаемы, что и позволяет Международному фотоконкурсу «Русская цивилизация» ежегодно радовать уникальными кадрами природы, архитектуры и в первую очередь наших людей.

Конкурс в цифрах Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОБЕДИТЕЛИ

1. Гран-при. Александр СТРЕЛЬЧУК «Осенняя Истра».

2. Номинация «Уникальная природа». Александр ЧАЗОВ «Над тайгой».

Номинация «Уникальная природа». Александр ЧАЗОВ «Над тайгой».

3. Номинация «Лица и поколения». Сергей КОЗЛОВ «Горянка».

Номинация «Лица и поколения». Сергей КОЗЛОВ «Горянка».

4. Номинация «Традиции большой страны». Олеся КИМ «Свадебные хлопоты».

Номинация «Традиции большой страны». Олеся КИМ «Свадебные хлопоты».

5. Номинация «Архитектура и скульптура». Андрей БЕЛАВИН «Крупнейший монастырь России».

Номинация «Архитектура и скульптура». Андрей БЕЛАВИН «Крупнейший монастырь России».

6. Номинация «Духовные скрепы». Андрей СМОЛЬНИКОВ «Жизнь среди икон».

Номинация «Духовные скрепы». Андрей СМОЛЬНИКОВ «Жизнь среди икон».

7. Номинация «Семейные ценности». Андрей СМОЛЬНИКОВ «Дорогие мои старики».