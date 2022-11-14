Елена Борщева едва не потеряла сознание на съемках шоу "Фактор страха": "Испытала и панику, и ужас"

На "Факторе страха" Елена проходила испытания в паре с Пухляшом. Фото: пресс-служба СТС.

Не живется нашим звездам спокойно: этой осенью десятки смельчаков-знаменитостей отправились на Алтай, где компания "ВайТ Медиа" снимает для СТС новый сезон культового шоу "Фактор страха". Проходить испытания заставили даже ведущего Алексея Чадова, а что уж говорить про участников - для них беспощадные авторы придумали самые изощренные пытки. Какие именно, узнаем уже скоро. А пока сайт KP.RU пообщался с одной из "выживших" - актрисой и экс-участницей Comedy Woman Еленой Борщевой.

- Ну что, Елена, шутки в сторону: расскажите, что пришлось пережить. И сколько раз задавали себе вопрос: "Зачем я на это согласилась?!".

- О да, этот вопрос всегда у меня в голове. Тем более, что уже был опыт съемок в экстремальных шоу - и "Полный блэкаут", и "Форт Боярд". И каждый раз я говорю себе, что всё, больше никогда. Но каждый раз соглашаюсь снова!

В "Факторе страха" была и паника, и ужас. После первого испытания сильно кружилась голова, потому что меня подвесили вверх тормашками. К счастью, обошлось без потери сознания. В целом, я регулярно тренируюсь, но одно дело - держать форму, и совсем другое - бегать, прыгать и делать всё это на скорость. Так что сейчас, надо признать, я не в самой лучшей своей форме. Кроме того, недавно были проблемы со спиной. Ехала с мыслью о том, что надо себя беречь.

- Какие-то страхи удалось преодолеть? Кстати, что для вас проще - съесть живого таракана, например, или прыгнуть с обрыва?

- И то, и другое одинаково жутко. Но наверное, прыгнуть для меня все-таки проще. Знаете, я сделала вывод: если ты чего-то боишься, но непременно должен это сделать, просто делай побыстрее. Зачастую мы сами не знаем, чего боимся, - это выясняется уже в процессе. Безусловно, я испытала новые ощущения, что-то про себя поняла, но не могу сказать, что преодолела страхи.

- Зрителю по ту сторону экрана всё кажется простым и легким. Расскажите на своем примере, почему это не так.

- Ну конечно, сидеть на диване и всех критиковать - самое простое дело. Но когда ты сам это испытываешь... У меня, например, было много переживаний по поводу креплений и страховок. Умом-то я понимала, что всё это по десять раз проверено-перепроверено, но было страшно.

- Кто из коллег "по несчастью" и чем вас поразил?

- Да все девчонки меня поразили: и Маша Погребняк, и Милана Тюльпанова, и Ассоль, и Аня Ищук. Они очень мужественно проходили задания - просто монстры! Я бы так не смогла.

- Как думаете, после таких съемок решитесь на что-то новое в профессии?

- Думаю, да. Благодаря этому шоу в дальнейшем я смогу сама, например, выполнять трюки на съемках. Да и в целом, новые эмоции для меня, как для актрисы, - это очень благодатная почва для дальнейшей работы.