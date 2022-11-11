Киркоров впервые высказался о бегстве Пугачевой из России

Алла Пугачева Фото: Евгения ГУСЕВА

Алла Пугачева и Филипп Киркоров когда-то были одной из самых эпатажных пар на российской эстраде. Супруги прожили вместе девять лет. В 2005 году они развелись, но сумели сохранить по-настоящему близкие отношения. До недавнего времени Филипп никак не комментировал бегство Примадонны в Израиль, но на днях прервал молчание и сказал все что думает.

Филипп Киркоров сильно переживает за Аллу Пугачеву. Она вот уже более шести месяцев находится под шквалом критики возмущенных россиян за резкие высказывания в адрес Родины.

Певец заявил, что Примадонна не подлежит обсуждению и осуждению. "Я прошу одного - оставить в покое великую певицу, женщину, мать, бабушку в прямом смысле слова с прекрасными внуками, детьми. Она - гордость этой страны, на песнях которой мы все выросли", - заявил артист в интервью YouTube-шоу "Алена, блин!".

Он напомнил, что прожил с Аллой Борисовной десять счастливых лет. "Знаю эту женщину очень хорошо и понимаю во всех отношениях в какой-то степени ее поступок", - сказал Киркоров.

Примадонна после переезда в Израиль начала вести активную светскую жизнь и только и делает, что ходит по концертам своих коллег по цеху. Накануне, например, побывала на шоу певицы Юлии Зиверт. Она поделилась впечатлениями от выступления исполнительницы.

"Красивая, талантливая и умная. Как всегда, покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. Браво!" - написала восторженная Пугачева.