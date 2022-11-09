80-летняя Ангелина Вовк отвесила смачную оплеуху Алле Пугачевой

Ангелина Вовк. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Когда-то Ангелина Вовк дружески общалась с Аллой Пугачевой. Долгое время они вместе блистали в "Песне года". Однако потом Вовк убрали из ведущих популярной программы. Тогда сплетники шептались, мол, руку к этому якобы приложила Примадонна. Впрочем, сама Ангелина Михайловна певицу в этом никогда не обвиняла и всегда называла Аллу Борисовну профессионалом своего дела. Но несколько месяцев назад отношение Вовк к артистке изменилось. А все потому, что исполнительница хита "Миллион алых роз" сбежала в Израиль.

Ангелина Вовк заявила, что Алла Пугачева ведет себя сегодня не так, как подобает народной артистке. По словам телеведущей, она не ожидала, что в сложной для России ситуации певица не поддержит родную страну, сделавшую ее звездой.

"Алла - прекрасная актриса, великолепная певица. Она умела превратить исполнение песни в настоящий спектакль. Думаю, народ Аллу всегда обожал. Людям нравилась ее смелость. Она любит эпатировать публику.... Просто Алла любила себя в творчестве и не думала о людях. А ведь со сцены говорила, что все делает для нас. А раз Алла уехала, значит, с самого начала презирала нас", - огорошила заявлением Ангелина Михайловна.

Звезда советского телевидения напомнила о непростом характере Примадонны. "Она позволяла себе неприличные вещи. В такой ситуации считаю, что она должна была сильно подумать, прежде чем уезжать... Наверное, она решила, что страна не будет больше ничего ей давать. Как будто за границей у нее что-то будет", - высказалась 80-летняя пенсионерка в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Знаменитость обратилась к Примадонне: "Алла, сделай что-нибудь героическое! А ты только дом построила, бабки вложила в зарубежные банки".

Напомним, в 2021 году Ангелина Вовк рассказала, как ее убирали из "Песни года", и объяснила, какое к этому отношение могла иметь Алла Пугачева. Ангелина Михайловна работала на "Песне года" бок о бок с Евгением Меньшовым целых 18 лет. Вовк утверждает: в последний раз, когда она выходила на сцену в рамках шоу, абсолютно все было сделано для того, чтобы поставить бессменных ведущих в неловкое положение.

"Начался фестиваль, и этот фестиваль открывала Алла Пугачева. И, вы знаете, накануне у Аллы Пугачевой дома мы собирались, мы обсуждали ход программы, где кто работает, где кто выходит, где она, где мы с Женей, и обо всем договорились. Но нас почему-то посадили далеко от сцены, я не видела, что происходит, и в итоге, когда мы вышли на тот эпизод, который мы должны были вести с Женей, он, оказывается, уже прошел. Нам об этом никто ничего не сказал... И я поняла, что это все было специально сделано против нас с Женей Меньшовым", - рассказала она Борису Корчевникову.

Вовк при этом не держит на Пугачеву зла и не обвиняет ее в случившемся: "Возможно, решили поменять ведущих, я не знаю. Что-то произошло в 2006 году. Кто был причиной нашего ухода с Женей с фестиваля… Я даже не знаю, кого обвинить. Аллу Пугачеву? Я всегда восхищалась ее талантом певческим. И она, видимо, не виновата..."

Корчевников предположил, что, возможно, Примадонна ревновала. Ведь когда-то упорно ходили слухи о романе Вовк с Александром Стефановичем, вторым мужем Аллы Борисовны. "Ее мужчины всегда как-то ко мне были настроены доброжелательно. По всей видимости, она ревнивая женщина. Ей это, наверное, не всегда нравилось", - призналась диктор.

Вовк также вспомнила, что давным-давно Стефанович даже предлагал ей выйти за него замуж, но она была несвободна. Спустя много лет они встретились снова, продюсер уже был женат на Алле Борисовне. "И он ко мне бросился: «Линочка, дорогая, здравствуй!»" - вспоминала телеведущая. После такой теплой встречи певица пришла в гримерку Вовк, когда в ней был Стефанович, и заявила супругу: "Выбирай, кто из нас лучше".