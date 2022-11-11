«Берег левый, берег правый…»: Оба они будут наши

Херсон. Стела на въезде в город, сентябрь 2022 г. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Месяц назад, когда новый командующий группировкой войск в зоне СВО генерал Сергей Суровикин впервые сказал о возможности «непростых решений», конечно же, все подумали о Херсоне. Когда это решение было принято, каким бы горьким оно ни было, все отметили: в этот раз - без прикрас и вранья. Больно, сердце сжимается. Но правда, как говорили мудрые, сама лечит раны, которые наносит. Эта рана тоже зарубцуется, когда наши вернутся на правый берег.

Ни в коем случае не берусь рассуждать с военной точки зрения, что было правильно решено командирами, что нет. Когда ложишься на стол хирурга, доверие к его рукам, знаниям и воле к победе должно быть полным. Иначе не надо ложиться.

Отвод наших войск на левый берег Днепра, если на него смотреть не с точки зрения военной кампании, где неизбежны наступления, отступления, контрнаступления, а как на событие, которое формирует состояние душ, это мощный посыл к тоже непростым раздумьям. И чтобы не потеряться в них и не поддаться искусу эмоционального радикализма, надо не забывать собственную историю. Ориентир, уже не раз озвученный в эти дни, - высказывание Кутузова о том, что взять крепость не трудно, а вот чтобы всю кампанию выиграть, «нужно терпение и время». Терпеть, собраться, сосредоточиться, сделать выводы и построить новые планы для победы - вот задача на предстоящее время.

Очень важное и очень необходимое напоминание: специальная военная операция, которую Россия начала в феврале против режима Зеленского, собиравшегося при поддержке НАТО «закатать в асфальт» непокорный ему русский Донбасс, сегодня превратилась, по вполне неумолимой логике, в настоящую войну с Западом. Поражение Украины, как уже открыто сказал генсек западного альянса Столтенберг, станет поражением всего блока. Киев для него чудным образом превратился в ту самую иглу, в которой скрыта смерть Кощея - сломаешь ее, он и сдохнет. Поэтому ожесточенное сопротивление России оказывает не СБУ, а «самый мощный военный блок мира», как они сами о себе говорят. Это просто помогает масштабировать нынешний маневр российских войск под Херсоном. Ставка в войне - не правый берег, а право на жизнь. Поэтому отвести 30-тысячную группировку от угрозы окружения - сохранить ее для будущих решающих сражений.

Есть, конечно, и те, кто радуется: вот Украина свои земли возвращает, а зачем мы на них сунулись? А Петр Первый зачем на Шведскую Ингрию, она же русская Ижорская земля, пошел? Вернул свое, и даже новую столицу там построил. Может, шведам обратно эти земли «подарить»? Херсон, кто забыл, тоже не украинцы основали и освоили. Поэтому уход из него - дело временное.

«Терпение и время» ни в коем случае не предполагает отстранённость, дескать, само все устроится. Это возможность накопить силы, материальные и моральные, для неизбежных более масштабных и решающих сражений. Трудно нам, выросшим в десятилетия «далеких локальных войн» и развращенным потребительскими соблазнами, понять, что беда - на пороге. И никуда сама не уйдет, потому что не мы ее искали, а она - нас. Что бы ни говорили о том, что это все Россия затеяла, она до последнего пыталась сохранить мир, но ее нарочито не слышали и откровенно провоцировали. Теперь, напоминают нам времена, в которых мы живем и которые, как сказал поэт, не выбирают, пора освежить память: войны шли на земле все это время, не останавливаясь. Далеко, рядом, порой и у нас, но где-нибудь с краю. А теперь война уже совсем в нашем доме.

К войне готовится и Запад. Очевидно, что нынешняя его имитация «переговорных ожиданий» как раз и связана с тем, что на «Украину-победительницу» надежды у них нет, а сами пока не подготовились, нужна пауза. С чего бы это Макрон призвал французов готовиться к войне? А главный дипломат-правдоруб Евросоюза Боррель заявил, что надо налаживать военные коммуникации на восток. Ну так и нам пауза не помешает. Как ею воспользоваться, военные знают.

Другой великий поэт написал про наших бойцов Великой Отечественной:

«Берег левый, берег правый…

Тем путем идут суровым,

Что и двести лет назад

Проходил с ружьем кремневым

Русский труженик-солдат».

Труженик-солдат наших дней обязательно вернется на правый берег Днепра.