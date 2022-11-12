Ольга Бузова выступила на концерте в Кремле в старом платье Веры Брежневой

Ольга Бузова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минувшим вечером весь цвет шоу-бизнеса собрался в Кремлевском дворце на концерте по случаю 26-летия канала МУЗ-ТВ. На сцену вышли Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Михаил Галустян, Лера Кудрявцева и другие звезды. Одной из участниц концерта стала Ольга Бузова. Певица нарядилась в алое платье из фатина с глубоким декольте и длинным шлейфом.

Ольга Бузова пришла на шоу МУЗ-ТВ в наряде из коллекции Giambattista Valli& H&M. Фото: соцсети.

Ольга с гордостью позировала на красной дорожке, демонстрируя фотографам стройные ножки и сексуальный вырез. Певица выглядела прелестно, однако даже люди, не слишком погруженные в тонкости моды, могли заметить, что платье для концерта Оля выбрала далеко не новое. Алый наряд весной 2019 года продавался в сети демократичных магазинов H&M. Тогда недорогая шведская марка выпустила коллекцию одежды в коллаборации с итальянским модным домом Giambattista Valli.

Платье красивое, но не новое. Фото: соцсети.

В 2019 году наряд стоил 399 евро (25 тысяч рублей по нынешнему курсу). Однако поскольку времени с тех пор прошло немало, это платье недавно можно было совсем недорого купить с рук. В объявлениях на Авито в Москве его предлагали всего за 7000 – 9000 рублей.

Первой этот наряд в 2019 году примерила Вера Брежнева. Фото: соцсети.

В 2019 году первой его примерила Вера Брежнева. Певица тогда стала «лицом» марки Giambattista Valli, ее даже пригласили в Италию на модный показ коллекции Giambattista Valli& H&M.

Затем в этом платье щеголяла продюсер Димы Билана Яна Рудковская. Супруга Евгения Плющенко появилась в нем сразу на нескольких вечеринках в Москве.

Три года назад в нем щеголяла и Яна Рудковская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Впрочем, Ольгу легко понять: платье хоть и не новое, но очень красивое. К тому же девиз «старым вещам – новую жизнь» - это один из принципов разумного потребления. И действительно, зачем покупать за бешеные деньги наряд из свежей коллекции, когда можно шикарно выглядеть в недорогом винтажном платье?

Ольга Бузова не раз подчеркивала, что у нее нет стилиста, и все наряды для концертов и выходов в свет она подбирает сама. За что ее постоянно критикуют – мол, образы телеведущей часто отдают безвкусицей. Как-то поклонники поющей телеведущей обнаружили, что она пришла на шоу «Вечерний Ургант» в платье, купленном на китайском маркетплейсе AliExpress всего за тысячу рублей.