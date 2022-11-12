Звезды на дне рождения МУЗ-ТВ: Гагарина в мини, пышная Бузова и "голое" платье Зары

Михаил Галустян и группа "Блестящие" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стразы и перья, воланы и латекс, шипы и цепи снова штурмовали Кремль. На концерте в честь дня рождения канала МУЗ-ТВ шоу-бизнес в очередной раз выгулял всё лучшее сразу. И в этой гонке богатства со стилем кто-то, как всегда, кто-то проиграл. Победителей и аутсайдеров красной дорожки сайт KP.RU выбрал вместе со стилистом Русланом Громовым: именно он прокомментировал образы знаменитостей на музыкальной тусовке.

Стилист Руслан Громов Фото: Личный архив

ЛАРИСА ДОЛИНА

Лариса Долина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Платье-пиджак от русского дизайнера - достойный выбор. Особенно я оценил длинный рукав, прикрытое декольте и длину миди вместо мини или микро. Лариса Александровна словно говорит нам: «Эй, я еще в строю, и мне есть, что показать. Но не показывать же это на публике!». Сапоги-чулки с острым носом по-прежнему в тренде и гармонично, без лишней вульгарности дополняют образ. Здесь всё в меру, а в неприкрытых участках тела, которых, я хочу заметить, не так много, больше сексуальности, нежели в «голых» платьях, так полюбившихся нашему шоу-бизнесу. Булавки на пиджаке лично для меня - добрый знак: Долина «в завязке», и провокационные наряды в стразах с экстремальными разрезами больше не про неё.

ОЛЬГА БУЗОВА

Ольга Бузова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мне кажется, стилист Бузовой не угомонится, пока не изведёт весь фатин в нашей необъятной стране. Ольга уже не раз появлялась на публике в подобных платьях, и по сути, меняется только цвет. Например, в похожем наряде Бузова фигурирует в рекламе магазина, скидочная карта которого есть у каждого пенсионера. А ведь день рождения МУЗ-ТВ - идеальная площадка для выгула экстраординарных аутфитов: можно было добавить креатива, тем более, что поющая ведущая провозгласила себя главным трендсеттером (иконой стиля. - Ред.) России. Кроме того, не стоит забывать, что дьявол кроется в деталях. Например, таких, как босоножки (от слов «босая нога»!) вкупе с колготками: это всегда считалось моветоном. Макияж и причёска хороши, придраться не к чему. Что касается аксессуаров, я бы оставил только серьги: они достаточно броские и не нуждаются в дополнении.

ЗАРА

Зара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Платье само по себе красивое и требует более утончённых поз: «руки в боки» смотрятся довольно трафаретно. Я полагаю, что для самой Зары выгуливать настолько открытый наряд в новинку: в основном, ее образы близки к восточной эстетике, и редкий случай, когда можно увидеть оголенные бёдра артистки. Хоть я и приверженец более закрытых нарядов, этот образ неплох при правильном ракурсе, и для ковровой дорожки наряд конкурентоспособен.

ПОЛИНА ГАГАРИНА

Полина Гагарина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Камуфляжное мини-платье идеально сидит на безупречной фигуре певицы и не оставляет ни малейшего шанса затеряться на красной дорожке. Камуфляж не теряет своей актуальности уже много лет: из года в год с его помощью модные дизайнеры придают женщинам ещё большей сексуальности, воинственности, и, отчасти, брутальности. Чокер на шее гармонично перекликается с цветом наряда. А вот по ножкам артистки можно судить о нарастающей брендомании, хотя босоножки Opyum стоимостью 120 тысяч рублей от Ива Сен-Лорана изящно дополняют образ Гагариной. Браслеты певицы и вовсе стоят баснословных денег: такие суммы обычно произносят на ушко.

ФИЛИПП КИРКОРОВ

Филипп Киркоров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В кулуарах поговаривают, что Киркоров сменил стилиста, и если это так, то работа прошлого мне нравилась больше. Здесь опять в ход пошли ослепительные наряды «вырви глаз», чтобы даже через экран было понятно: у Филиппа всё дорого-богато. Впрочем, и похвалить есть, за что. Брюки-клёш вновь становится дико популярны: пока, по большей части, в сегменте люкс, но думаю, совсем скоро и магазины масс-маркета также будут полны модной новинкой. Вот только Филиппа, на мой взгляд, эта модель не украшает, скорее, наоборот: он стал похож на волка из «Ну, погоди!». Жакет в шипах не зря выглядит на миллион - думаю, стоит ничуть не меньше. Серебряные черевички хоть с курткой и сочетаются, но все же больше похожи на бабушкины парадные тапочки.

АННА АСТИ

Анна Асти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мне одному кажется, что латекс скоро врастёт в бывшую солистку Artik & Asti? От выступления к выступлению ничего не меняется, разве что аксессуары. Хотя справедливо будет отметить, что пояс с каменьями отлично вписывается в основной образ, а высокие перчатки сочетаются с ткаными полусапожками. В целом, аутфит стильный, только хотелось бы видеть от Анны больше разнообразия.

ЛЮСЯ ЧЕБОТИНА

Люся Чеботина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я всегда за то, чтобы вещь была органична с персонажем. Должен быть некий симбиоз, все пазлы должны сложиться в единичную картинку. Увы, в «луке» Люси это ощущение отсутствует: тот случай, когда хотелось всех удивить и впечатлить, а получилось только рассмешить. Принцип «перьев много не бывает» работает в одном случае из 100. Дорогие артисты, взываю вас учиться на горьком опыте коллег, и миллион раз подумать, прежде чем надевать на себя мешок с перьями. Еще один промах - с обувью. Босоножки классические, но Люсе явно не по размеру: щиколотку перетягивает, есть ощущение, что ноги отекли.

МИХАИЛ ГАЛУСТЯН И ГР. «БЛЕСТЯЩИЕ»

- Я что-то пропустил, или Новый год начали отмечать раньше времени? Почему столько ряженых на одном снимке? Леопард и пайетки в таких количествах опасны для здоровья, это безвкусица на грани сумасшествия. Среди всех персон вызывает удивление Надя Ручка (вторая слева. - Ред.), которая вдруг подписалась на эту вакханалию. Я периодически наблюдаю за Надей и вижу стильного, адекватного человека. Может, безвкусица передаётся воздушно-капельным путём? Понять могу разве что Галустяна: он имеет отношение юмору и, скорее всего, стебётся над шоу-бизнесом.

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА И ДАВА

Лера Кудрявцева и Дава Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- После группы «Блестящие» мне уже кто угодно покажется иконой стиля. В целом, образ Леры не лишен интересности. Мне нравится белая рубашка в сочетании с подтяжками - это априори выглядит хорошо. Пышная атласная юбка с акцентом на талии придает какой-то исключительности. Я знаю этот приём уже давно, но не замечал, чтобы подобный образ часто эксплуатировали. Одно замечание: для пущей элегантности я бы посоветовал телеведущей использовать меньшее количество аксессуаров.

Что касается Давы, известного в народе как «бывший парень Ольги Бузовой», оверсайз, конечно же, в тренде, и объемам нет предела. Но я уверен, это не самый лучший его образ. Стиль нужно уметь нести и грамотно подавать публике, а если ты его не прочувствовал, будешь выглядеть случайным персонажем на общем празднике жизни.