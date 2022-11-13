Пять главных осенних продуктов для иммунитета и настроения

Насыщенный оранжевый цвет тыквы говорит о том, что она буквально наполнена антиоксидантами и бета-каротином Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Осень, как всегда, собирает клубок проблем — тут и вирусы, и тоска из-за пасмурного неба и нехватки солнца, и в целом усталость от работы. В ожидании новогодних праздников (до них еще полтора месяца!) легко захандрить. Но тут нам поможет еда! Самая сезонная, а значит — самая полезная.

Какая — обсудили с диетологом Людмилой Денисенко.

1. Тыква — диетическая и суперполезная

Насыщенный оранжевый цвет тыквы говорит о том, что она буквально наполнена антиоксидантами и бета-каротином, который преобразуется в витамин А в нашем организме. А значит, чем чаще ее есть (в сочетании с кашами, в супах, цукатах и т. д.), тем лучше организм будет противостоять некоторым видам рака, сердечным заболеваниям и старению. А еще в ней много воды и витаминов С, группы В, минералов - калия, кальция, магния, железа и цинка. И главное — витамина D, без которого иммунитет слабеет и настроение портится.

2. Хурма — ешьте до, во время и после болезни

Бета-каротина в веселой хурме даже больше, чем в тыкве. Так что для продления молодости она незаменима. Также в ней много магния и масса калия. Нервным сердечникам просто необходима! Пара плодов в день заменят порцию валокордина.

А еще богатая витаминами С и Р хурма хорошо влияет на сосуды, снижая их хрупкость и проницаемость. После перенесенного ковида и других вирусных заболеваний помогает восстановиться.

3. Осенние ягоды — кладовые витаминов и антиоксидантов

Клюква, облепиха, шиповник, красная рябина, калина — великолепнейшая поддержка нашего иммунитета и настроения в зимние месяцы.

* Шиповник, клюква, рябина – лидеры по содержанию витамина С. В шиповнике его в в 40 раз больше, чем в лимоне!

* В красной рябине много витамина Р, нужного для капилляров и правильной деятельности щитовидной железы. Ягоды черноплодной рябины богаты йодом.

* В боярышнике есть урсоловая кислота, которая оказывает антимикробное и противовоспалительное действие .

* А наша родная облепиха (вот сейчас вы удивитесь!) содержит 5-окситриамин (серотонин), который жизненно необходим для нашей нервной системы. И в ягодах облепихи этого вещества в десятки раз больше, чем в шоколаде!

* Клюква – это вообще кладезь витаминов А, В и С, а еще может успокаивать нервы.

* Брусника по содержанию каротина (провитамина А) превосходит все ягоды и фрукты. Богата она и витамином В2 — важный для нервов и иммунитета витамин.

И если не варить ягоды, а залить их кипятком и оставить на ночь в термосе, то витамины останутся в целости.

4. Яблоки — для легкого дыхания

Самые полезные фрукты — те, что созревают в родных широтах. И которые можно съесть прямо с ветки. В общем — яблоки. Именно в них содержатся минеральные вещества и витамины в самых оптимальных для нас сочетаниях. А уж в простудных период (и в разгул коронавируса) яблоки просто необходимы: ученые выяснили, что у тех, кто регулярно ест яблоки (не меньше одного в день), шанс заболеть респираторными заболеваниями ниже, а легкие функционируют лучше. Также наши родные яблоки - защитники легких от действия табачного дыма и других вредных веществ в воздухе.

5. Грибы — волшебный пинок для иммунитета

Считается, что бета-глюканы - природные полисахариды, - содержащиеся как в сырых грибах, так и в вареных, «подстегивают» иммунитет. А еще грибы — отличный источник витамина D, из-за недостатка которого повышается риск заражения вирусными заболеваниями. Кроме того, грибы содержат естественный антиоксидант меланин, который служит защитой и для наших клеток от различных вредных воздействий.

- Правда, грибы накапливают токсины и канцерогены, как губка, - предупреждает Людмила Денисенко. - Поэтому использовать в пищу стоит только грибы, собранные в лесу, далеко от дорог, промышленных предприятий, железных дорог, и желательно своими руками. Ну или покупать шампиньоны и вешенки от проверенных производителей.