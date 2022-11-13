В Париже умер иранский беженец, ставший знаменитым благодаря фильму Спилберга «Терминал»

Мехран Карими Нассери вдохновил Стивена Спилберга на создание фильма «Терминал»

В Париже умер Мехран Карими Нассери – иранский беженец, который 18 лет своей жизни провел в транзитной зоне этой воздушной гавани.

В 1977 году Нассери, которому на то время предположительно было 32 года, был выслан из родного Ирана за участие в антиправительственных выступлениях и после долгих и безуспешных попыток получить политическое убежище в разных странах Европы, оказался во Франции, где у него украли документы.

Иранцу удалось сесть на самолет, направлявшийся в Британию, где по мнению Нассери находилась его мать, но пограничники в аэропорту Хитроу из-за отсутствия документов отправили его обратно.

Таким образом Нассери оказался заперт в парижском аэропорту, где вначале жил за счет помощи туристов, а позже, по мере приобретения популярности, а особенно после того, как по мотивом его истории Стивен Спилберг снял фильм «Терминал», стал достаточно обеспеченным человеком. Только от создателей картины иранец получил четверть миллиона долларов.

Документы мужчине сделали в 1988 году, через десять лет после начала его злоключений, но он продолжал жить в терминале, откуда в 2006 году был госпитализирован во французскую больницу с неопределенным заболеванием. Из лечебного учреждения он переехал в одно из убежищ для мигрантов, где и прожил остаток жизни, но часто возвращался в ставший для него на долгие годы домом терминал 2F.