"Это ни в какие ворота не лезет": За что в России предлагается лишать приобретенного гражданства

Приобретенное гражданство предоставляют лицам, прибывшим из других стран Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 13 ноября, стало известно, что президент Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства страны за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитацию ее армии и участие в нежелательной иностранной или международной НКО (некоммерческой организации) Соответствующая президентская поправка поступила в Госдуму - в дополнение к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве.

Эти и другие темы мы обсудили в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) с экс-премьером Сергеем Степашиным.

«… А на первом месте - совесть»

… - Сергей Вадимович, почему за комментарием мы решили обратиться к вам… Потому что вы служили, участвовали в боевых действиях во многих «горячих точках» СССР и России. А - потом мы эти темы уже не раз обсуждали…

- Ну, я думаю, это совершенно очевидно. (Речь о президентских поправках. - А.Г.)

Тем более, вопрос стоит о приобретенном гражданстве. (То есть, оно было предоставлено лицам, прибывшим из других стран. - А.Г.)

Если ты захотел стать гражданином Российской Федерации, а выступаешь против нее, против ее территориальной целостности… Разве ты достоен этого звания? Это первое.

Второе – если речь идёт о дискредитации Вооружённых Сил. И это - в то время, когда наши солдаты и офицеры защищают Родину, наш Русский Мир, подчас рискуя жизнью и погибая на поле боя.

Ну, а участие тех, кто получил гражданство, в нежелательных (читай - противозаконных) иностранных или международных НКО - это уже вообще, что называется, ни в какие ворота не лезет и, конечно же, в таких случаях гражданства надо лишать непременно.

Для меня это совершенно очевидно.

Более того, хочу вспомнить историю с первой чеченской кампанией. Я тогда был директором Федеральной службы контрразведки (Так называлась ФСБ. - А.Г.)

Уж как нас только грязью ни обливали, причем родные, любимые средства массовой информации!

Типа - там Робин Гуды против нас, оказывается, воевали, «люди честные и красивые». Вот именно тогда уже первые международные террористы появились на территории моей страны.

Поэтому, лично я - за эти жесткие, но справедливые поправки.

- Абсолютно с вами согласен.

- Но здесь, Саша, есть и ещё один аспект.

Я сейчас -, не о гражданстве, но если уж мы заговорили о Вооруженных Силах, то нужно строго спрашивать (что, думаю, делается и будет сделано) с тех, кто не выполняет свой долг по обеспечению Вооруженных Сил, в том числе мобилизованных, всем необходимым, включая и материальное обеспечение.

Вы помните, какие истории были в начале этой операции, даже президент об этом говорил. Но речь уже не о гражданстве, а об ответственности.

- Это уже речь о совести.

- И о совести, и об ответственности. Я бы совесть поставил на первое место.

«По Донбассу у нас - особая программа»

- Сергей Вадимович, попутно я не могу не спросить у вас - как у председателя попечительского совета Фонда развития территорий (бывший Фонд ЖКХ), где вы уже 8-й год работаете.

- 9-й.

- Вместе с гендиректором Цициным.

- Да.

- Вот когда вы с Константином Георгиевичем называете объем аварийного жилья, вы учитываете аварийное жилье в разрушенном Донбассе?

- Безусловно. Но это отдельная программа по восстановлению и строительству жилья на освобожденной от нацистов территории, в частности, и в Мариуполе, и, безусловно, по всему Донбассу.

Вы обратили внимание, как там активно ведется работа…

- Да, результаты уже заметны.

- У нас целое направление этим занимается. И люди постоянно находятся там. Работаем мы, кстати, и вместе с военными строителями.

- Но объемы аварийного жилья, разрушенного боями, вы сейчас не будете называть?

- Да, не будем называть. Если вести речь о Донецке, значительную часть пригородов снесли.

Сейчас самое главное - сделать так, чтобы из Авдеевки по нам не стреляли эти нацисты. Они же бьют, собственно говоря, просто по домам, по школам, по магазинам, по скоплению людей. Вот это и есть международный терроризм, о котором почему-то все молчат. Но не молчит Ассоциация юристов. Они за все ответят. Мы ведем вместе со Следственным комитетом «Белую книгу». (За что, кстати, меня Украина и включила в санкционный список. Именно - как руководителя Ассоциации юристов России, ты знаешь.

- Да. Ну, меня Украина тоже включила, вместе с Канадой.

- Да, это я слышал.

- Я 18 раз переходил вместе с Иосифом Кобзоном границу, когда мы ездили в Донбасс. Поэтому…

Три пятилетки Константина Цицина: смена караула

- И еще не могу не задать такой вопрос человеческий. Насколько мне известно, Константин Цицин дорабатывает в вашем фонде последние недели… Ну, он решил все-таки покинуть пост гендиректора.

- Константин ровно 15 лет отработал на этой должности, и наш фонд под его руководством, конечно, добился прекрасных результатов.

Мы не только выполнили все поручения президента, но и перевыполнили их, давайте говорить откровенно.

Полтора миллиона граждан переселены из аварийного жилья в новые дома и квартиры. Это - население небольшой страны. Никогда такой программы в России не было. И не только в России.

Константину - большое спасибо, надеюсь, что и государство его отметит.

- Вместо него, насколько мне известно, - будет новый, молодой руководитель Ильшат Шагиахметов (вы же с ним будете работать, начиная с декабря). Ему вы какое напутствие, советы дадите?

- Мы с ним уже встречались, говорили не раз. А задача у нас одна - продолжить теми же темпами решать вопросы переселения людей из аварийного жилья и - идти по пути модернизации.

Ну, и у нас теперь добавился огромный объем, это новые задачи, связанные с восстановлением городов и сел на освобожденных территориях.

- То есть с новым руководителем Фонда развития территорий вы планируете и туда съездить тоже, да, и посмотреть?

- Ну, естественно. Можно с ним, можно без него. У нас попечительский совет как раз отвечает за контроль - как Фонд реализует свои задачи.

«Мы в бой идём не для наград»

- …И мы в «Комсомольской Правде» уже писали о том, что президент очень высоко оценил заслуги Сергея Степашина, - кстати, именно за вашу работу в Фонде ЖКХ, - и наградил вас орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Он уже вручен или нет пока?

- Да, все в порядке, орден мне вручили.

- Как это было? Или вы не хотите нам об этом…

- Ну, вручили и вручили. Сейчас не до орденов.

- Тогда, я надеюсь, ваша внучка уже видела этот орден и вас поздравила.

- Ну, внучка к этому отнеслась достаточно спокойно. Для нее главное – чтобы дедушка с бабушкой и родители были рядом. Она к этому относится пока еще философски.

- У вас орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, а у меня - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

- Саша, все впереди у тебя, догонишь меня еще.

- Сергей Вадимович, спасибо за такое человеческое интервью.

- Кстати, помнишь, у моего друга, Андрея Никольского, есть замечательная песня:

Мы в бой идём не для наград,

А повезёт – промчатся пули мимо.

Да, я своей страны солдат,

И чувство Родины живёт неотделимо…