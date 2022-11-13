"Это ни в какие ворота не лезет": За что в России предлагается лишать приобретенного гражданства

Приобретенное гражданство предоставляют лицам, прибывшим из других стран
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В воскресенье, 13 ноября, стало известно, что президент Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства страны за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитацию ее армии и участие в нежелательной иностранной или международной НКО (некоммерческой организации) Соответствующая президентская поправка поступила в Госдуму - в дополнение к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве.
Эти и другие темы мы обсудили в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) с экс-премьером Сергеем Степашиным.
… - Сергей Вадимович, почему за комментарием мы решили обратиться к вам… Потому что вы служили, участвовали в боевых действиях во многих «горячих точках» СССР и России. А - потом мы эти темы уже не раз обсуждали…
- Ну, я думаю, это совершенно очевидно. (Речь о президентских поправках. - А.Г.)
Тем более, вопрос стоит о приобретенном гражданстве. (То есть, оно было предоставлено лицам, прибывшим из других стран. - А.Г.)
Если ты захотел стать гражданином Российской Федерации, а выступаешь против нее, против ее территориальной целостности… Разве ты достоен этого звания? Это первое.
Второе – если речь идёт о дискредитации Вооружённых Сил. И это - в то время, когда наши солдаты и офицеры защищают Родину, наш Русский Мир, подчас рискуя жизнью и погибая на поле боя.
Ну, а участие тех, кто получил гражданство, в нежелательных (читай - противозаконных) иностранных или международных НКО - это уже вообще, что называется, ни в какие ворота не лезет и, конечно же, в таких случаях гражданства надо лишать непременно.
Для меня это совершенно очевидно.
Более того, хочу вспомнить историю с первой чеченской кампанией. Я тогда был директором Федеральной службы контрразведки (Так называлась ФСБ. - А.Г.)
Уж как нас только грязью ни обливали, причем родные, любимые средства массовой информации!
Типа - там Робин Гуды против нас, оказывается, воевали, «люди честные и красивые». Вот именно тогда уже первые международные террористы появились на территории моей страны.
Поэтому, лично я - за эти жесткие, но справедливые поправки.
- Абсолютно с вами согласен.
- Но здесь, Саша, есть и ещё один аспект.
Я сейчас -, не о гражданстве, но если уж мы заговорили о Вооруженных Силах, то нужно строго спрашивать (что, думаю, делается и будет сделано) с тех, кто не выполняет свой долг по обеспечению Вооруженных Сил, в том числе мобилизованных, всем необходимым, включая и материальное обеспечение.
Вы помните, какие истории были в начале этой операции, даже президент об этом говорил. Но речь уже не о гражданстве, а об ответственности.
- Это уже речь о совести.
- И о совести, и об ответственности. Я бы совесть поставил на первое место.
- Сергей Вадимович, попутно я не могу не спросить у вас - как у председателя попечительского совета Фонда развития территорий (бывший Фонд ЖКХ), где вы уже 8-й год работаете.
- 9-й.
- Вместе с гендиректором Цициным.
- Да.
- Вот когда вы с Константином Георгиевичем называете объем аварийного жилья, вы учитываете аварийное жилье в разрушенном Донбассе?
- Безусловно. Но это отдельная программа по восстановлению и строительству жилья на освобожденной от нацистов территории, в частности, и в Мариуполе, и, безусловно, по всему Донбассу.
Вы обратили внимание, как там активно ведется работа…
- Да, результаты уже заметны.
- У нас целое направление этим занимается. И люди постоянно находятся там. Работаем мы, кстати, и вместе с военными строителями.
- Но объемы аварийного жилья, разрушенного боями, вы сейчас не будете называть?
- Да, не будем называть. Если вести речь о Донецке, значительную часть пригородов снесли.
Сейчас самое главное - сделать так, чтобы из Авдеевки по нам не стреляли эти нацисты. Они же бьют, собственно говоря, просто по домам, по школам, по магазинам, по скоплению людей. Вот это и есть международный терроризм, о котором почему-то все молчат. Но не молчит Ассоциация юристов. Они за все ответят. Мы ведем вместе со Следственным комитетом «Белую книгу». (За что, кстати, меня Украина и включила в санкционный список. Именно - как руководителя Ассоциации юристов России, ты знаешь.
- Да. Ну, меня Украина тоже включила, вместе с Канадой.
- Да, это я слышал.
- Я 18 раз переходил вместе с Иосифом Кобзоном границу, когда мы ездили в Донбасс. Поэтому…
- И еще не могу не задать такой вопрос человеческий. Насколько мне известно, Константин Цицин дорабатывает в вашем фонде последние недели… Ну, он решил все-таки покинуть пост гендиректора.
- Константин ровно 15 лет отработал на этой должности, и наш фонд под его руководством, конечно, добился прекрасных результатов.
Мы не только выполнили все поручения президента, но и перевыполнили их, давайте говорить откровенно.
Полтора миллиона граждан переселены из аварийного жилья в новые дома и квартиры. Это - население небольшой страны. Никогда такой программы в России не было. И не только в России.
Константину - большое спасибо, надеюсь, что и государство его отметит.
- Вместо него, насколько мне известно, - будет новый, молодой руководитель Ильшат Шагиахметов (вы же с ним будете работать, начиная с декабря). Ему вы какое напутствие, советы дадите?
- Мы с ним уже встречались, говорили не раз. А задача у нас одна - продолжить теми же темпами решать вопросы переселения людей из аварийного жилья и - идти по пути модернизации.
Ну, и у нас теперь добавился огромный объем, это новые задачи, связанные с восстановлением городов и сел на освобожденных территориях.
- То есть с новым руководителем Фонда развития территорий вы планируете и туда съездить тоже, да, и посмотреть?
- Ну, естественно. Можно с ним, можно без него. У нас попечительский совет как раз отвечает за контроль - как Фонд реализует свои задачи.
- …И мы в «Комсомольской Правде» уже писали о том, что президент очень высоко оценил заслуги Сергея Степашина, - кстати, именно за вашу работу в Фонде ЖКХ, - и наградил вас орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Он уже вручен или нет пока?
- Да, все в порядке, орден мне вручили.
- Как это было? Или вы не хотите нам об этом…
- Ну, вручили и вручили. Сейчас не до орденов.
- Тогда, я надеюсь, ваша внучка уже видела этот орден и вас поздравила.
- Ну, внучка к этому отнеслась достаточно спокойно. Для нее главное – чтобы дедушка с бабушкой и родители были рядом. Она к этому относится пока еще философски.
- У вас орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, а у меня - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
- Саша, все впереди у тебя, догонишь меня еще.
- Сергей Вадимович, спасибо за такое человеческое интервью.
- Кстати, помнишь, у моего друга, Андрея Никольского, есть замечательная песня:
Мы в бой идём не для наград,
А повезёт – промчатся пули мимо.
Да, я своей страны солдат,
И чувство Родины живёт неотделимо…