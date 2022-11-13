На улице, где расположено российское консульство в Стамбуле, прогремел взрыв

На пешеходной улице Истикляль, являющейся «визитной карточкой» города, произошел взрыв. Фото: Кадр видео

Одно из самых известных мест Стамбула стало сегодня местом трагедии. На пешеходной улице Истикляль, являющейся «визитной карточкой» города, произошел взрыв.

Фото: социальные сети

По сообщениям «Аль-Джазиры», губернатор провинции Стамбул Али Ерликая написал в «Твиттере», что взрыв произошел около 16:20 13 ноября. Он также отметил, что в результате трагедии есть погибшие и раненые, хотя и не сообщил точное число пострадавших. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позднее сообщил, что погибли шесть человек, а ранены 53.

Фото: REUTERS

На видео, размещенном в сети, видны всполохи пламени и слышен громкий звук, после которых находящиеся на улице пешеходы начинают убегать в разные стороны. На других кадрах видно, что на место происшествия прибыли машины скорой помощи, пожарные и полиция. Пользователи соцсетей сообщают, что магазины Истикляля закрыты, а улица заблокирована властями, везде дежурят представители силовых структур.

Фото: REUTERS

Истикляль представляет собой многолюдную пешеходную улицу, популярную среди туристов и местных жителей, вдоль которой расположены магазины и рестораны. Здесь же расположено множество консульств, включая и российское.

Фото: REUTERS

Причина взрыва пока не ясна, но власти не исключают, что это может быть теракт.

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