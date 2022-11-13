Изменившемуся до неузнаваемости Андрею Губину стало хуже

Андрей Губин. Фото: кадр из передачи "Центральное телевидение" на телеканале НТВ

Андрей Губин вот уже много лет терпит ужасные боли. Измученный болезнью певец ведет затворнический образ жизни. Автору хитов 90-х поставили диагноз "левостороння прозопалгия лица". Это неврологическое заболевание не позволяет артисту выходить на сцену и внесло изменения в его внешность. К удивлению поклонников на днях автор "Лизы" впервые за долгое время появился на публике.

Андрей Губин появился на шоу "Суперстар" на телеканале НТВ. Выглядел он уставшим, видно, что недуг его измотал.

"Болезнь, от которой Губин страдает, на данный момент неизлечима. Его мучают ужасные боли, он все время на обезболивающих препаратах", - рассказали на съемочной площадке.

Фото: кадр из передачи "Центральное телевидение" на телеканале НТВ

Певцу стало хуже. Он держится из последних сил, старается не показывать, что испытывает муки.

Ранее он признается, что "стоит одной ногой в могиле". Андрей переживал, что может потерять все зубы.

"Я уже умираю-то спокойно. То есть, мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо", - признавался музыкант.