Певец редко появляется на публике из-за недуга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Губин живет затворником после того, как 15 лет назад ушел со сцены. Звезда 90-х крайне редко появляется на публике. Он не раз рассказывал, что страдает тяжелым заболеванием. Но на днях появились неожиданные новости об артисте.

Андрей Губин с недавних пор стал сотрудничать с шоуменом Стасом Барецким. Экс-участник группы "Ленинград", а ныне глава Союза профессиональных ритуальных агентов намерен помочь певцу вернуться к концертной жизни.

"Он теперь будет шансонье. Выступать будет под псевдонимом Андрей Губа. Говорит, под Губиным уже не хочет. Будет теперь носить черный костюм, цепочку и кепочку. Андрей стал похож на брутального дядьку. Сейчас время настоящих мужиков, а не слащавых ряженных мальчиков", - цитирует Барецкого PROзвезд.

Гонорары сменивший фамилию Андрей просит внушительные - по пять миллионов за выступление. Веселить народ певец будет не больше часа. На большее не хватит здоровья. Потому у звезды есть особое условие. Если во время выступления ему станет нехорошо, то он покинет мероприятие раньше оговоренного времени.

Исполнять артист будет новые песни. А хиты "Лиза" и "Мальчик-бродяга" зазвучат в новой электронной обработке.

Напомним, недавно Андрей Губин жаловался, что его болезнь прогрессирует. Левая сторона тела нестерпимо болит. У него судороги по всему телу. Ему диагностировали прозопалгию лица. Вскоре он может остаться без зубов. У артиста, вероятно, гниют кости.