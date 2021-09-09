Измученному болезнью Андрею Губину стало хуже

Андрей Губин уезжал подлечиться в Египет в 2020 году, но был вынужден вернуться

Андрей Губин давно живет затворником. Несколько лет певец борется с тяжелой болезнью. По словам звезды 90-х, у него проблемы с нервами. Музыкант испытывает сильнейшие боли. Андрею диагностировали левостороннюю прозопалгию. Исполнитель хита "Мальчик-бродяга" коротает дни и ночи в своей квартира в Москве, где 20 лет не было ремонта. А на днях рассказал, что ему стало хуже.

Андрей Губин уезжал подлечиться в Египет в 2020 году, но был вынужден вернуться. Ему стало хуже. Болезнь не отступает. "Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину. Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо. Болит буквально все. Поэтому мне приходится много двигаться, чтобы не свихнуться", - цитирует артиста АиФ.

По словам музыканта, он ведет довольно замкнутый образ жизни. Даже телефон почти не включает. И тому есть причины. "Только включу, сразу гадости начинают писать", - сокрушается 47-летний музыкант.

Но Андрей не теряет оптимизма, говорит, что пишет музыку. Звезда также подыскивает себе дом в Подмосковье, чтобы работать в тихом и уединенном месте. О возвращении на эстраду речи не идет.

Также он сообщил, что живет не один, а с любимой девушкой. Она спасает его от одиночества. Но имя возлюбленной держит в секрете. Живут они в квартире Губина, где последний раз ремонт делали 20 лет назад. Певца состояние его четырехкомнатного жилья вполне устраивает. Известно, что Андрей живет на отчисления от ротации старых хитов.

Напомним, Андрей Губин в последние годы мучается из-за проблем со здоровьем. У него левосторонняя прозопалгия лица. Артиста мучают сильные боли и судороги по всему телу. Губин никогда не был женат. Официально известно про два его романа. Первой его любовью была Елизавета Саутина, которой посвящена та самая песня "Лиза". На тот момент Андрею было 19 лет, а Лизе 17. Пара рассталась всего через год. Другой возлюбленной Андрей была Люся Ковебко, солистка дуэта "Карамель", который продюссировал Губин. Эти отношения просуществовали 1,5 года.