Друг-миллионер честно рассказал о состоянии Андрея Губина

Андрей Губин давно живет затворником. Фото: Первый канал

Андрей Губин давно живет затворником. 46-летний певец общается только с самыми близкими и дорогими сердцу людьми. Потому с завидной регулярностью появляются слухи то об исчезновении звезды 90-х, то о его тяжелом состоянии. Друг артиста честно рассказал о том, что происходит с исполнителем хита "Мальчик-бродяга".

В конце октября приятели Андрея Губина забили тревогу. Певец не выходил с ними на связь. Окружение артиста было уверено, что он попал в беду. Но, как оказалось, Губин улетел в Египет и сменил номер телефона.

"Мы с Андреем всегда на связи, периодически созваниваемся. Вчера, когда я ему позвонил, он сразу взял трубку", - поделился бизнесмен Владимир Бурмяков.

По словам миллионера, со здоровьем у артиста сейчас все хорошо. "Да и с настроением тоже. Про музыку исполнитель хита «Зима-холода» не забывает. Порядка восьми часов в день посвящает музыке. Пишет новые песни, занимается аранжировками, «шлифует» тексты. Андрей ежедневно занимается спортом. Много бегает и плавает", - цитирует Владимира Собеседник.Ru.

Мужчина сообщил, что Губину нравится тот образ жизни, который он сейчас ведет. Снял шикарный дом. "У него большой красивый дом с садом, бассейном и видом на море. Находится в прекрасном расположении духа", - уточнил друг.

Стоит отметить, что Египет артист облюбовал давно. После ухода со сцены он жил там несколько месяцев. Одно время даже планировал переехать туда навсегда.

Напомним, в конце 90-х песни Андрея Губина "Мальчик-бродяга", "Лиза", "Зима-холода" звучали из каждого радиоприемника. Однако невероятная популярность артиста сошла на нет в середине нулевых. Позже появились первые слухи о болезни кумира миллионов. Сообщалось, что у Губина проблемы с нервной системой. Музыкант испытывал сильные боли в левой стороне лица и прекратил выступления. Андрею диагностировали левостороннюю прозопалгию.