Дмитрий Маликов оставил семью в важный момент

Дмитрий Маликов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Маликов безмерно гордиться успехами своей старшей дочери Стефании. Девушка окончила МГИМО, а сейчас занимается бизнесом. Она открыла магазин модной одежды собственного производства. Правда, звездный отец ни копейки не дал наследнице на развитие ее бизнеса.

Дочь Дмитрия Маликова не только умница и красавица. У девушки есть предпринимательская жилка. Недавно она открыла бутик в центре Москвы. Только за аренду помещения Стеша, как зовут ее близкие, платит 350 тысяч рублей в месяц.

Отец гордится кровиночкой. По его словам, Сефания оплатила все сама. Дочку поддерживала мама Елена Изаксон. Женщина помогала ей не только с ремонтом, но и со вкусом оформить бутик.

А вот сам певец ни копейки не дал жене и дочери. Дескать, он ничего не понимает в предпринимательстве, потому и оставил родных со всеми заботами, не вмешивался в процесс. Впрочем, в качестве безвозмездной помощи артист разрешил Стефании включать свои песни в бутике.

"А чем я могу помочь? Это удивительно, она все сама. Она больше с мамой консультируется. Я в финансах что? Я же артист, музыкант", - рассказал он в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

Маликов также признался, что Стеша хоть и работает круглыми сутками, но о личной жизни не забывает. "Жених у нее есть. Не жених, а молодой человек", - уточнил вокалист. Дмитрий сообщил, что пара живет душа в душу, однако под венец идти пока что не планирует.